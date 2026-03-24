Selçuk Geçer ALTIN YORUM: Altın düşecek mi, yükselecek mi?

Altın ve gümüş piyasalarında bayram sonrası yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcıları tedirgin ederken piyasalarda uzun yıllardır görülmeyen bir kırılma dikkat çekti. 1983 yılından bu yana kaydedilen en büyük haftalık düşüşlerden biri yaşanırken, özellikle bireysel yatırımcılar "altın düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna odaklandı.

SELÇUK GEÇER ALTIN YORUM

Selçuk Geçer, altın piyasasında yaşanan sert geri çekilmeyi "silkeleme operasyonu" olarak tanımlarken, panik satışlarının yatırımcıya ciddi zarar verdiğini vurguladı. Ons altının kısa süre içerisinde 5 bin dolar seviyelerinden 4 bin 100 dolara kadar gerilemesini değerlendiren Geçer, bu düşüşün birçok yatırımcıyı yanıltığını belirtti.

Fiyatların hızlı bir şekilde yeniden 4 bin 500 dolar bandına yükselmesini hatırlatan Geçer, özellikle panik yapan yatırımcıların büyük kayıplar yaşadığını şu sözlerle ifade etti:

"Altın 2 bin dolara gidiyor diyerek elindekini satanlar şu an kafalarını duvara vuruyor. Fiyat başladığı yere geri döndü. Hikaye çok hızlı değişiyor, bu yüzden 'paniklemeyin' diye ısrarla uyarıyoruz. Altını artık kimse tutamaz."

Bu değerlendirme, piyasadaki kısa vadeli oynaklığın uzun vadeli trendi gölgelememesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altındaki sert düşüşün arkasında yatan nedenler incelendiğinde, küresel gelişmelerin belirleyici olduğu görülüyor. Analistlere göre piyasadaki yaklaşık %7'lik değer kaybının temelinde jeopolitik gerilimler yer alıyor.

Özellikle ABD ile İran arasında artan tansiyon ve enerji fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, ülkeleri nakit arayışına itti. Bu süreçte birçok ülke, dolar likiditesini artırmak amacıyla rezervlerindeki altın, gümüş ve Bitcoin'i piyasaya sürdü. Arzın ani şekilde artması ise fiyatlarda tarihi bir kırılmaya neden oldu.

Bu noktada kritik soru şu: düşüş devam eder mi?

Uzmanlara göre bu tür sert geri çekilmeler genellikle kalıcı bir düşüş trendinden ziyade, piyasa dengelenmesi ve büyük yatırımcıların pozisyon alması için bir zemin oluşturur. Kısa vadede dalgalanma devam edebilir; ancak bu durum, altının temel değerini zayıflatan bir gelişme olarak görülmüyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Selçuk Geçer'e göre bu sorunun yanıtı oldukça net: Evet, ancak sabır gerekiyor.

Geçer, mevcut geri çekilmelerin yatırımcı açısından birer "alım fırsatı" olduğunu savunurken, orta ve uzun vadede altının yönünün yukarı olduğunu belirtiyor. Özellikle küresel belirsizliklerin artması, merkez bankalarının politikaları ve jeopolitik riskler, altını yeniden güçlü bir "güvenli liman" haline getiriyor.

Donald Trump'tan gelen iyimser açıklamaların piyasalara kısa vadeli bir rahatlama sağladığını belirten Geçer, asıl büyük hareketin henüz başlamadığını ifade ediyor. Ona göre ons altın için telaffuz edilen hedef oldukça çarpıcı: 10 bin dolar.

Bu iddia, mevcut seviyeler göz önüne alındığında oldukça agresif görünse de, küresel ekonomik sistemdeki kırılganlıklar dikkate alındığında tamamen göz ardı edilmiyor.