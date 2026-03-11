Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam dört önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda oynanacak mücadelelerde Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Norveç ve Portekiz ekipleri sahaya çıkacak. Real Madrid Manchester City hangi kanalda? Detaylar...

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. Avrupa'nın önemli kulüplerini karşı karşıya getirecek mücadeleler futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında bu akşam dört karşılaşma oynanacak. Programın ilk maçında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile İngiltere ekibi Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Avrupa'nın farklı liglerinden takımları karşı karşıya getiren bu karşılaşma, akşam programının ilk randevusu olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise üç maç aynı anda başlayacak. Saat 23.00'te Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere ekibi Chelsea sahaya çıkacak ve mücadele Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak bir diğer karşılaşmada İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester City takımı karşı karşıya gelecek ve bu mücadele Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Portekiz temsilcisi Sporting kozlarını paylaşacak. Bu mücadele de Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vuruyor! Büyük patlama anbean kamerada
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

FBI'dan Trump'ı ürkütecek uyarı: İran, o eyaletimizi vurabilir
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
Babanın çatıdan attığı demir oğlu öldürdü

Temizlediği çatıdan indi, oğlunu kanlar içinde yerde buldu
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu