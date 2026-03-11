Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Real Madrid Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu bu akşam oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. Avrupa'nın önemli kulüplerini karşı karşıya getirecek mücadeleler futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında bu akşam dört karşılaşma oynanacak. Programın ilk maçında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile İngiltere ekibi Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Avrupa'nın farklı liglerinden takımları karşı karşıya getiren bu karşılaşma, akşam programının ilk randevusu olacak.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise üç maç aynı anda başlayacak. Saat 23.00'te Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile İngiltere ekibi Chelsea sahaya çıkacak ve mücadele Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak bir diğer karşılaşmada İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester City takımı karşı karşıya gelecek ve bu mücadele Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Portekiz temsilcisi Sporting kozlarını paylaşacak. Bu mücadele de Tabii Spor 2 kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.