Ragıb Narin kimdir? Ragıb Narin kaç yaşında, nereli?

Son yıllarda pop müzik sahnesinde yükselişiyle adından söz ettiren Ragıb Narin, şarkıları kadar geçmişi ve çok yönlü hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyada oluşturduğu etki, milyonlara ulaşan videoları ve müzik yolculuğu, onu merak edilen isimler arasına taşıdı. Dinleyiciler şimdi Ragıb Narin'in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu daha yakından öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RAGIP NARİN KİMDİR?

Ragıp Narin, müzik kariyeriyle olduğu kadar geçmişteki spor hayatıyla da dikkat çeken genç bir sanatçıdır. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Narin, okul yıllarında koro, tiyatro ve müzik yarışmalarında aktif olarak yer aldı. Çift kültürlü bir ortamda büyümesi, müziğine hem Türk hem de Arap ezgilerinin yansımasını sağladı. 2019 yılında profesyonel olarak müzik dünyasına adım atan Ragıp Narin, kısa sürede dijital platformlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

RAGIP NARİN KAÇ YAŞINDA?

Ragıp Narin, 19 Mart 1996 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

RAGIP NARİN NERELİ?

Ragıp Narin, Hatay'ın Antakya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Türk, annesi Arap olan sanatçı, Hatay'da büyümüş; aynı zamanda annesinin memleketi Şam ve Kuveyt ile de yakın bağlar kurmuştur.

RAGIP NARİN'İN KARİYERİ

Ragıp Narin'in kariyeri yalnızca müzikle sınırlı değildir. 2010 yılından itibaren lisanslı futbolcu olarak Hatayspor ve Mersin İdman Yurdu A2 takımında forma giymiş, Süper Lig ekiplerine karşı maçlarda yer almıştır. Müzik kariyerine ise 2019 yılında "Sevda Çiçeği" adlı single ile başladı.

Bu çalışma kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Ardından "Mucize", "Gecekondu", "Mavi", "Yok Yok", "Yaz", "Bal Kaymak", "Bergen", "Ukde" ve "Hiç Sevmedim De" gibi şarkılarla başarısını sürdürdü. Sosyal medyada özellikle TikTok'ta milyonlara ulaşan videolarıyla dikkat çeken Ragıp Narin, Türk pop müziğinin genç ve üretken isimlerinden biri olarak kariyerine devam etmektedir.