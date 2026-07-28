Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Quick Sigorta A.Ş. halka arzı için süreç resmen başladı. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin takvim, talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı ve başvuru yapılabilecek banka ile aracı kurumlar açıklandı. Peki, Quick Sigorta halka arz ne zaman? Quick Sigorta halka arz kaç lot verecek, hangi bankalarda var? İşte Quick Sigorta halka arzına ilişkin açıklanan tüm resmi bilgiler...

QUICK SİGORTA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Quick Sigorta A.Ş. halka arzı için talep toplama tarihleri resmen açıklandı. Şirketin halka arzında yatırımcılar 29 Temmuz 2026, 30 Temmuz 2026 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde talepte bulunabilecek. Talep toplama işlemleri, her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular, halka arz konsorsiyumunda yer alan banka ve aracı kurumlar aracılığıyla sabit fiyatla talep toplama yöntemi kapsamında kabul edilecek.

Quick Sigorta A.Ş., halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "QUICK" işlem koduyla işlem görecek.

Halka arz kapsamında açıklanan satış fiyatı ise 76,60 TL olarak belirlendi. Ayrıca halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği bildirildi.

QUICK SİGORTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Quick Sigorta halka arzında bireysel yatırımcılara ayrılan pay miktarı da açıklandı.

Buna göre bireysel yatırımcılara toplam 28.987.770 lot eşit dağıtım yöntemiyle tahsis edilecek.

Ancak yatırımcıların hesaplarına geçecek kesin lot miktarı, halka arza katılan toplam yatırımcı sayısına göre belirlenecek.

Bu nedenle kişi başına düşecek kesin lot sayısı ile yatırım tutarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Şirket tarafından açıklanan bilgiler kapsamında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

QUICK SİGORTA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Quick Sigorta A.Ş. halka arzı, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek.

Yatırımcılar, sabit fiyatla talep toplama yöntemi kapsamında aşağıdaki banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuru yapılabilecek bankalar

Garanti BBVA

Akbank

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi

Ziraat Bankası

VakıfBank

Halkbank

DenizBank

QNB

TEB

ING

Şekerbank

Anadolubank

Burgan Bank

Odeabank

Fibabanka

Başvuru yapılabilecek aracı kurumlar

Garanti Yatırım (Konsorsiyum Lideri)

İş Yatırım

Ak Yatırım

Yapı Kredi Yatırım

Ziraat Yatırım

Vakıf Yatırım

Halk Yatırım

Midas Menkul Değerler

Gedik Yatırım

İnfo Yatırım

Ahlatcı Yatırım

Oyak Yatırım

Tacirler Yatırım

A1 Capital

Alnus Yatırım

Osmanlı Yatırım

PhillipCapital

Tera Yatırım

Ünlü Menkul

Diğer tüm yetkili konsorsiyum üyesi aracı kurumlar

Belirtilen banka ve aracı kurumlar üzerinden yatırım hesapları aracılığıyla talep girişleri, açıklanan tarihler arasında gerçekleştirilebilecek.