PSG Arsenal hangi kanalda? Final maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda sezonun son maçı Budapeşte'de oynanacak. Paris Saint-Germain ile Arsenal'i karşı karşıya getirecek final müsabakası öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

PSG ARSENAL HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon yayınının yanı sıra Tabii platformu üzerinden de takip edebilecek. Karşılaşma, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli kupasının sahibini belirleyecek olması nedeniyle dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

Mücadeleyi dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1'in resmi internet sitesinde bulunan canlı yayın bölümü de erişime açık olacak. Final heyecanı, televizyon ve dijital yayın seçenekleriyle izleyicilere ulaştırılacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, final öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

PSG ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Dev mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Sandro Scharer görev yapacak.

Final maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Bastian Dankert yürütecek. VAR ekibinde Robert Schröder ile İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande de yer alacak. Avrupa futbolunda sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen final için Budapeşte'de yoğun bir taraftar hareketliliği yaşanırken, şehirdeki otellerde doluluk oranlarının yükseldiği bildirildi.

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez final maçına çıkacak. Fransız temsilcisi daha önce 2020 yılında Bayern Münih'e kaybettiği finalin ardından geçen sezon Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Bu sezon lig aşamasını 14 puanla 11. sırada tamamlayan PSG, play-off turunda Monaco'yu eledikten sonra son 16 turunda Chelsea'yi, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde Bayern Münih'i geçerek finale yükseldi.

Arsenal ise tarihindeki ikinci Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. İngiliz temsilcisi, 2006 yılında Barcelona'ya kaybettiği finalin ardından yeniden Avrupa'nın en büyük kupası için sahaya çıkacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan Arsenal, lig aşamasındaki sekiz maçını da kazanarak son 16 turuna doğrudan yükseldi. İngiliz ekibi daha sonra Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i eleyerek finale ulaştı.

Final öncesinde iki takımda da bazı oyuncuların sağlık durumları netlik kazanmadı. PSG'de Achraf Hakimi, Lucas Chevalier, Nuno Mendes ve Ousmane Dembele'nin oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Arsenal'de ise Ben White'ın forma giyemeyeceği belirtilirken, David Raya, Jurrien Timber ve Noni Madueke hakkında karar maç günü verilecek.