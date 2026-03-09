Petrol fiyatları SON DAKİKA! 9 Mart benzine, mazota zam gelecek mi?

9 Mart benzine, mazota zam gelecek mi? Petrol fiyatları dünya genelinde sert bir yükseliş kaydediyor. Brent ve ABD ham petrolü (WTI), Pazar günü ABD gece işlemlerinde varil başına 110 doları aşarak yüzde 25'in üzerinde değer kazandı. Bu artış, bölgedeki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin aksamasıyla birleşince, uzmanlar Türkiye'de akaryakıta zam gelip gelmeyeceği konusunda uyarıda bulunuyor.

PETROL FİYATLARI SON DAKİKA!

Uluslararası petrol piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler, enerji sektöründe ciddi hareketliliğe neden oldu. Özellikle Brent ham petrolü ve ABD ham petrolü fiyatlarında görülen dramatik yükselişler, küresel ekonomi ve akaryakıt fiyatları üzerinde önemli etkiler yaratıyor.

Pazar günü ABD gece işlemlerinde Brent ve WTI (ABD) ham petrolü fiyatları varil başına 110 doları aşarak %25'in üzerinde değer kazandı. Bu artış, bölgesel çatışmaların enerji piyasalarındaki etkisini gözler önüne seriyor.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarında kaydedilen bu hızlı yükseliş sonrası uzmanlar, Türkiye'de akaryakıta zam gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Brent ve WTI ham petrolü, bölgedeki çatışmaların başlamasından bu yana sırasıyla %50 ve %60'ın üzerinde değer kazandı.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren kaynaklar, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin aksamasının ve küresel petrol arzının kısıtlanmasının, önümüzdeki günlerde pompaya yansıyacak fiyat artışlarını tetikleyebileceğini vurguluyor.

1985'TEN BU YANA EN BÜYÜK HAFTALIK ARTIŞ

BloombergHT'nin haberine göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı hava saldırıları ve İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesiyle ilgili olası misillemeler, petrol fiyatlarında tarihsel bir yükselişi tetikledi.

Bu gelişmelerin ardından Brent ve WTI fiyatları, en az 1985'ten bu yana kaydedilen en büyük haftalık artışı gösterdi. Analistler, bu tür jeopolitik risklerin enerji piyasalarında ani fiyat hareketlerine neden olduğunu belirtiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KRİTİK ETKİSİ

Çatışmaların petrol fiyatları üzerindeki etkilerinden biri de Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi oldu. Basra Körfezi'ni uluslararası pazarlara bağlayan bu stratejik su yolundan her gün yaklaşık 20 milyon varil petrol geçiyor; bu miktar, dünya deniz yoluyla taşınan petrol arzının yaklaşık beşte birine denk geliyor.

Vortexa verilerine göre, yaklaşık 16 milyon varil petrol halen Boğaz'ın gerisinde bekliyor ve küresel piyasaya ulaşamıyor. Bu durum, petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının devam edeceğini gösteriyor.

PETROLDE 150 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Macquarie stratejisti Vikas Dwivedi, müşterilerine gönderdiği bir notta Hürmüz Boğazı'nın birkaç hafta kapalı kalmasının petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara kadar çıkarabilecek bir domino etkisi yaratabileceğini belirtti.

Uzmanlar, küresel arzın kesintiye uğramasının enerji piyasalarında zincirleme fiyat artışlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, önümüzdeki haftalarda akaryakıt fiyatlarının tüketiciye yansıma ihtimalini artırıyor.