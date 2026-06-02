Paraguay Dünya Kupası kadrosu 2026! Paraguay milli takım kadrosu oyuncuları kimler var?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Paraguay Milli Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'ndaki rakiplerinden biri olan Güney Amerika temsilcisi, turnuva öncesindeki oyuncu listesini kamuoyuyla paylaştı.

PARAGUAY DÜNYA KUPASI KADROSU

Paraguay Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik kadroyu açıkladı.

Kaleci: Orlando Gill, Roberto Junior Fernandez, Gaston Olveira

Defans: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian Balbuena

Orta saha: Diego Gomez, Mauricio Mahalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Romero Gamarra

Forvet: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio Sanabria

Paraguay'ın açıkladığı listede toplam 3 kaleci, 8 savunma oyuncusu, 8 orta saha oyuncusu ve 7 forvet bulunuyor. Dünya Kupası kadrosunun duyurulmasıyla birlikte takımın grup aşamasındaki karşılaşmalarda görev yapabilecek futbolcular da kesinleşmiş oldu.

PARAGUAY DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay, grup aşamasındaki ilk maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Mücadele 13 Haziran tarihinde oynanacak ve Paraguay turnuvadaki ilk puan mücadelesine bu karşılaşmayla çıkacak.

Paraguay'ın ikinci grup maçı ise A Milli Futbol Takımı'na karşı olacak. İki ekip 20 Haziran tarihinde karşı karşıya gelecek. D Grubu'ndaki son sınavında ise Paraguay, 26 Haziran'da Avustralya ile mücadele edecek ve grup aşamasındaki programını tamamlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. Turnuva boyunca D Grubu'nda yer alan Paraguay, ABD, Türkiye ve Avustralya takımları grup aşamasında üst tura çıkabilmek için mücadele edecek. Organizasyonun yayınları TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

