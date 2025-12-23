Haberler

Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Futbolculuk kariyerinde kırdığı rekorlar ve Avrupa sahnesindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Nuri Şahin, Türk futbolunun en erken parlayan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çok genç yaşta Bundesliga'da tarih yazan, ardından Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Şahin'in hayatı, yaşı, memleketi ve futbol yolculuğu sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk futbolunda hem yeteneği hem de genç yaşta ulaştığı başarılarla dikkat çeken Nuri Şahin, kariyeri boyunca attığı tarihi adımlarla adını futbol tarihine yazdırdı. Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen, rekorlar kıran ve önemli şampiyonluklar yaşayan Şahin'in yaşam öyküsü yeniden gündemde. Nuri Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve futbol kariyerinde hangi dönüm noktalarını yaşadı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 tarihinde Almanya'nın Lüdenscheid şehrinde dünyaya gelen Türk futbol insanıdır. Futbola Almanya'da başlayan Şahin, çok genç yaşta Borussia Dortmund altyapısına katılarak dikkat çekmiştir. Sahada gösterdiği performansla erken yaşta Avrupa futbolunun öne çıkan isimlerinden biri olmuştur.

Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin kaç yaşında, nereli, kariyeri?

NURİ ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

5 Eylül 1988 doğumlu olan Nuri Şahin, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

NURİ ŞAHİN NERELİ?

Nuri Şahin Almanya'da doğmuştur. Ailesi aslen Kırşehir'in Kaman ilçesindendir.

Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin kaç yaşında, nereli, kariyeri?

NURİ ŞAHİN'İN KARİYERİ

Futbola RSV Meinerzhagen altyapısında başlayan Nuri Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund altyapısına transfer olmuştur. 2005-2006 sezonunda Dortmund A Takımı'na yükselerek Avrupa kupalarında forma giyen en genç oyuncu unvanını elde etmiştir. Bundesliga'da hem forma giyen hem de gol atan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdırmıştır.

Kariyeri boyunca Borussia Dortmund'da önemli başarılara imza atan Şahin, 2010-2011 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşamış ve sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir. Daha sonra Real Madrid'e transfer olmuş, burada La Liga şampiyonluğu sevinci yaşamıştır. Ardından Liverpool'da kiralık olarak forma giymiştir.

Milli takım kariyerinde ise genç yaş kategorilerinde büyük başarılar elde eden Nuri Şahin, Türkiye A Milli Takımı'nda da forma giymiş ve ilk maçında gol atarak dikkat çekmiştir. Genç yaşta kırdığı rekorlar ve Avrupa'daki kariyeriyle Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer almıştır.

