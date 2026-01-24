Haberler

Netcad Yazılım A.Ş., Türkiye'nin dijitalleşme sürecine büyük katkılar sağlayan akıllı mühendislik çözümleri ile tanınan ve kamu ile özel sektör kuruluşlarına hizmet veren bir yazılım teknoloji şirketidir. Şirket, halka arz başvurusu ile yatırımcıların ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Peki, Netcad Yazılım halka arz ne zaman işlem görecek? Netcad Yazılım halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde.

NETCAD YAZILIM HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz tarihi henüz kesin olarak açıklanmasa da şirketin halka arz başvurusu Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış durumda. Halka arz süreci, büyük bir ilgiyle takip edilmekte ve yatırımcılar, bu fırsatla Netcad Yazılım'ın geleceğine dair beklentilerini şekillendirmektedir.

Halka arz sürecinin detayları, şirketin sunduğu payların büyüklüğü ve fiyat aralığı gibi bilgilere açıklık getirilmiştir. Bu doğrultuda, Netcad Yazılım'ın halka arzı, Türkiye'nin yazılım sektöründeki önemli halka arzlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.

NETCAD YAZILIM HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Netcad Yazılım'ın halka arzı kapsamında satışa sunulacak paylar, toplamda 40 milyon TL nominal değerinde olacaktır. Bu payların 12 milyon TL'si sermaye artırımı, 28 milyon TL'si ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka arzın büyüklüğüne bakıldığında, Netcad Yazılım'ın halka arzında yatırımcılar için toplamda oldukça büyük bir pay dilimi ayrılmıştır.

