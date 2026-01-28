Teknoloji ve yazılım sektörünün öne çıkan şirketlerinden Netcad Yazılım A.Ş., borsaya adım atarak yatırımcıların gündeminde önemli bir yer ediniyor. NETCD halka arz süreci, şirketin piyasa açılışı, pay dağılımı ve yatırımcı stratejilerini şekillendirecek önemli detaylarla dolu. Peki, Netcad halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Netcad halka arz ne zaman? Detaylar...

NETCAD HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Netcad (NETCD) halka arz, özellikle bireysel yatırımcılar açısından dikkat çekici bir lot dağıtımı modeline sahip. Resmî izahnameye göre, toplam 40 milyon adet pay satışa sunulacak ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Katılım yoğunluğuna göre olası lot dağılımı senaryoları şu şekilde hesaplanıyor:

150 bin katılımda: yaklaşık 160 lot

250 bin katılımda: yaklaşık 96 lot

350 bin katılımda: yaklaşık 69 lot

500 bin katılımda: yaklaşık 48 lot

700 bin katılımda: yaklaşık 35 lot

Bu dağıtım modeli, yatırımcıların strateji geliştirmesine olanak tanırken, katılımcı sayısına bağlı dinamik bir yaklaşım sunuyor. Böylece NETCD halka arz, teknoloji odaklı portföyler oluşturmak isteyen yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırıyor.

NETCAD HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Resmî açıklamalara göre Netcad Yazılım katılım endeksine uygun değil. Halka arz satış fiyatı 46,00 TL olarak belirlenmiş olup, nominal değeri 1 TL olan paylar üzerinden işlem görecek.

Halka arz kapsamı:

Sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek: 12 milyon TL nominal değerli pay

Mevcut ortak payı: 28 milyon TL nominal değerli pay (Eurocad S.à r.l.: 24,5 milyon TL, Evon Yapı Proje: 3,5 milyon TL)

Elde edilecek gelirlerin kullanım alanları:

%75–85 Ar-Ge yatırımları ve işletme sermayesi

%5–10 Pazarlama faaliyetlerinin artırılması

%10–15 Fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması

Bu dağılım, Netcad'in hem teknolojik kapasitesini artırmasını hem de pazar payını büyütmesini hedefliyor.

NETCAD HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

NETCD halka arz başvuruları, geniş bir bankacılık ve aracı kurum ağı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Halka arz sürecinde yatırımcılar şu kurumlar aracılığıyla taleplerini iletebilir:

A1 Capital, Acar Menkul, Ahlatcı Yatırım, Ak Yatırım, Akbank, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım

Ata Yatırım, Aktif Yatırım Bankası, Bizim Menkul, Btcturk Yatırım, Bulls Yatırım, Burgan Yatırım, Burgan Bank

Colendi Menkul, Deniz Yatırım, DenizBank, Destek Yatırım, Dinamik Menkul, Fiba Yatırım, Garanti Yatırım, Garanti Bankası

Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, Türkiye Halk Bankası, ICBC Turkey Yatırım, ING Yatırım, ING Bank, Investaz Yatırım

İnfo Yatırım, İntegral Yatırım, İş Yatırım, Türkiye İş Bankası, Kuveyt Türk Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Fibabanka

PhillipCapital, Piramit, Pusulu Yatırım, QNB Yatırım, QNB Bank, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Şekerbank, Tacirler Yatırım, Odea Bank, TEB Yatırım, TEB A.Ş.

Tera Yatırım, Trive Yatırım, Turkish Yatırım, Ünlü Menkul, Vakıf Yatırım, T. Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Menkul, Yapı ve Kredi Bankası, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım, T.C. Ziraat Bankası, Ziraat Dinamik Banka, Pay Menkul, Prim Menkul

Bu çeşitlilik, yatırımcılara başvuru kolaylığı ve yaygın erişim avantajı sağlıyor.

NETCAD HALKA ARZ NE ZAMAN?

Netcad halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay aldıktan sonra 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç gün süren talep toplama sürecinde yatırımcılar, aracı kurumlar ve bankalar aracılığıyla başvurularını iletebilecek.

Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım

Borsa Kodu: NETCD

Pazar: Ana Pazar

Bu tarihler, teknoloji odaklı yatırım portföyü oluşturmak isteyenler için kritik öneme sahip. Halka arz süreci, yatırımcılar için hem fırsat hem de strateji belirleme açısından yoğun bir takip dönemi anlamına geliyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.