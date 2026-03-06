Mustafa Çulcu Ozan Ergün hakkında ne açıklama yaptı? Mustafa Çulcu Ozan Ergün ile ilgili ne dedi?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi futbol dünyasında heyecan dorukta. MHK eski başkanı ve Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu, derbiyi yönetecek Ozan Ergün hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Çulcu'nun açıklamaları, hakemin geçmiş performansı, derbi tecrübesi ve olası tartışmalı kararlar üzerine merak uyandırıyor; futbolseverler bu değerlendirmeleri konuşuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA ÇULCU OZAN ERGÜN HAKKINDA NE DEDİ?

Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde Ozan Ergün'ün hakem atanmasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çulcu, derbilerde hakemlere yönelik baskı ve beklentilerin yüksek olduğunu belirtirken, Ozan Ergün'ün son dönemdeki maç performanslarını ele aldı. Çulcu, Ergün'ün kart tasarruflarında ve faul kararlarında sıkıntıları olduğunu, derbilerin zorluk seviyesinin yüksek olduğunu ve bu atamanın MHK tarafından psikolojik olarak ters köşe hamlesi anlamı taşıdığını ifade etti. Ayrıca, son hafta oynanan maçlarda bazı aday hakemlerin devre dışı kalması nedeniyle Ergün'ün görevlendirildiğini ve bunun evrensel atama prensiplerine uymadığını da vurguladı.

OZAN ERGÜN KİMDİR?

Ozan Ergün, 34 yaşında bir hakemdir. 2013 yılında hakemliğe adım atmış, 16 Nisan 2022'den itibaren Süper Lig'de görev almaktadır. 2026 yılında FIFA kokartını takmış olan Ergün, İstanbul bölgesi hakemidir. Bu sezon Beşiktaş'ın Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe'yi yendiği maçlarda ve Galatasaray'ın galibiyetle tamamladığı Karagümrük, G.Birliği ve Rize karşılaşmalarında düdük çalmıştır. Derbinin hakemi olarak, G.Saray'ın 7, Beşiktaş'ın ise 6 maçında görev almış ve bu maçlarda Galatasaray tümünü kazanırken Beşiktaş 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiştir.

MUSTAFA ÇULCU KİMDİR?

Mustafa Çulcu, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı ve Sabah Spor yazarıdır. Süper Lig ve Türk futbolu üzerine yorumları ve analizleriyle tanınır, hakem atamaları ve maç öncesi değerlendirmeleriyle kamuoyunda sıkça gündeme gelir.

OZAN ERGÜN GALATASARAY KARNESİ

Ozan Ergün'ün kariyerinde Galatasaray maçları dikkat çekici bir istatistik ortaya koyuyor. Ergün, bugüne kadar Galatasaray'ın toplam 6 karşılaşmasını yönetti.

Bu maçların tamamında sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. Böylece Galatasaray, Ozan Ergün'ün düdük çaldığı karşılaşmalarda yüzde 100 galibiyet oranı yakalamış durumda.

Bu süreçte Galatasaray'ın disiplin istatistikleri de şu şekilde:

8 sarı kart

1 kırmızı kart

1 kazanılan penaltı

Rakip takımlar ise bu maçlarda toplam 12 sarı kart, 1 sarı karttan kırmızı ve 1 direkt kırmızı kart gördü.

Ozan Ergün'ün yönettiği Galatasaray karşılaşmaları ve sonuçları şöyle:

8 Şubat 2026 – Çaykur Rizespor 0:3 Galatasaray

22 Kasım 2025 – Galatasaray 3:2 Gençlerbirliği

15 Ağustos 2025 – Galatasaray 3:0 Fatih Karagümrük

3 Mayıs 2025 – Galatasaray 4:1 Sivasspor

11 Nisan 2025 – Samsunspor 0:2 Galatasaray

14 Mart 2025 – Galatasaray 4:0 Antalyaspor

Bu sonuçlar, Ergün'ün yönettiği Galatasaray maçlarında sarı-kırmızılıların oldukça başarılı bir grafik çizdiğini ortaya koyuyor.

OZAN ERGÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ozan Ergün'ün Beşiktaş maçlarındaki performansı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Genç hakem, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 6 maçında görev aldı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş, Ozan Ergün'ün yönettiği maçlarda henüz mağlubiyet yaşamadı.

Disiplin istatistiklerine bakıldığında ise:

Beşiktaş toplam 12 sarı kart gördü

Rakip takımlar da 12 sarı kart gördü

Ozan Ergün'ün yönettiği Beşiktaş karşılaşmaları şu şekilde:

22 Şubat 2026 – Beşiktaş 4:0 Göztepe

19 Ocak 2026 – Beşiktaş 1:0 Kayserispor

22 Ekim 2025 – Konyaspor 0:2 Beşiktaş

19 Nisan 2025 – Göztepe 1:1 Beşiktaş

4 Şubat 2025 (Ziraat Türkiye Kupası) – Beşiktaş 2:0 Kırklarelispor

3 Ocak 2025 – Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş

Bu veriler, Ozan Ergün'ün yönettiği Beşiktaş maçlarında siyah-beyazlıların da yenilgi yaşamadığını gösteriyor.