Milli maç DEV EKRAN nerelerde var, yasak mı? Türkiye Paraguay dev ekran nerede, var mı?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılacağı YKS maratonu ile A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki Paraguay maçı aynı hafta sonuna denk geldi. Sınav sürecinde öğrencilerin dikkatinin dağılmaması, gürültü kirliliğinin önlenmesi ve trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla yeni tedbirler alındı.

MİLLİ MAÇ DEV EKRAN NERELERDE VAR?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 81 ilin valiliğine gönderdiği talimatın ardından, Türkiye-Paraguay milli maçı için sokaklarda, parklarda ve kent meydanlarında toplu izleme etkinliği yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Bu kapsamda açık alanlarda kurulması planlanan dev ekran organizasyonları da sınav hafta sonu için iptal edilmeye başlandı. Kararın ardından yerel yönetimler, daha önce duyurdukları veya hazırlıklarını yaptığı meydan yayınlarına ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak belediyeleri, öğrencilerin sınav öncesinde sessiz ve huzurlu bir gece geçirebilmesi amacıyla kent meydanlarında planlanan dev ekran yayınlarını iptal ettiklerini duyurdu. Bakanlığın valiliklere ilettiği kesin talimat doğrultusunda, milli maç için kalabalıkların bir araya gelebileceği açık hava organizasyonlarına müsaade edilmeyecek. Böylelikle hafta sonu boyunca YKS’ye girecek adayların sınav öncesi ve sınav sırasında çevresel etkenlerden olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.

MİLLİ MAÇ DEV EKRAN YASAK MI, NEDEN YASAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre, Türkiye-Paraguay milli maçı için sokaklarda, parklarda ve kent meydanlarında dev ekran kurulmasına izin verilmeyecek. Kararın gerekçesi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde ve sırasında öğrencilerin konsantrasyonunun korunması olarak açıklandı. Gürültü kirliliği, oluşabilecek kalabalıklar ve trafik yoğunluğu nedeniyle toplu maç izleme etkinlikleri sınav hafta sonu için kısıtlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınav güvenliğine ilişkin hazırlıkların da ülke genelinde sürdüğünü bildirdi. Paylaşılan bilgilere göre sınava 2 milyon 425 bin 560 aday katılacak, sınavlar 11 bin 883 okulda yapılacak. Hafta sonu boyunca 44 bin 886 görevli personel ve 6 bin 907 ekip sahada görev alacak. Sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağı belirtildi.