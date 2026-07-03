MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TABLOSU 2026: 6 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar?

6 aylık enflasyon farkı memur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşmasının ardından milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı maaş artışı kesinleşti. Açıklanan resmi verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı ise yüzde 13,52 olarak belirlendi.

ZAM ORANLARI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı. Böylece 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verileri tamamlanırken, memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışları da kesinleşmiş oldu.

Resmi verilere göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş artışından yararlanacak.

En düşük emekli maaşı 23 bin 550 liraya yükselecek.

Belirlenen zam oranları, TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda kesinleşti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI NE KADAR?

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisinin ardından memur ve memur emeklilerine temmuz ayında uygulanacak maaş artış oranı da belli oldu.

Resmi açıklamaya göre, memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 17,76 oranında zam alacak.

Böylece 2026 yılı temmuz ayı itibarıyla milyonlarca kamu görevlisi ve emeklinin maaşları yeni zam oranları üzerinden hesaplanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TABLOSU 2026

TÜİK tarafından açıklanan resmi veriler doğrultusunda temmuz 2026 döneminde uygulanacak zam oranları şu şekilde kesinleşti:

Ayrıca açıklanan bilgiler kapsamında;

En düşük emekli maaşı 23 bin 550 lira olacak.

Memur ve memur emeklileri maaşlarını yüzde 13,52 zamlı olarak alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 17,76 oranında artış uygulanacak.

TEMMUZ 2026 MAAŞ ARTIŞLARI RESMİ VERİLERLE NETLEŞTİ

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak maaş artışları da kesinlik kazandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre;

Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76 oldu.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

En düşük emekli maaşı 23 bin 550 liraya yükseltilecek.

Temmuz 2026 döneminde uygulanacak maaş artışları, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verileri doğrultusunda kesinleşmiş bulunuyor.