MEMUR MAAŞ ZAMMI 2027: Memur maaş zammı ne kadar olacak?

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Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2027 döneminde maaşlarına yansıyacak artış için gözler yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen enflasyonun ardından 6 aylık enflasyon farkına ilişkin hesaplamalar gündeme gelirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır üç farklı senaryo üzerinden olası maaş artışlarını değerlendirdi. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? Detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2027

TÜİK verilerine göre Temmuz 2026'da TÜFE aylık yüzde 1,78, Ağustos 2026'da ise yüzde 1,84 arttı. Bu iki aylık dönemde kümülatif enflasyon yüzde 3,65 seviyesine ulaştı. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı ise yılın kalan aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle şekillenecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ve memur emekli aylıkları açısından Ocak 2027 dönemindeki artışta toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte belirleyici olacak. 2027'nin ilk 6 ayı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 5'lik artış öngörülüyor. Bunun yanında 2026'nın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde aşan kısım kadar enflasyon farkı uygulanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise 6 aylık TÜFE değişimi doğrudan maaş artışında esas alınıyor. 5510 sayılı Kanun kapsamında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının Ocak ve Temmuz dönemlerinde önceki 6 aylık TÜFE değişimi kadar artırıldığı SGK tarafından da açıklanıyor.

Verilen yıl sonu enflasyon senaryolarına göre Ocak 2027 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,70 ile yüzde 10,06 arasında değişen bir 6 aylık enflasyon oranı hesaplanırken, memur emeklileri için zam oranlarının yüzde 6,67 ile yüzde 8,01 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?

5510 sayılı Kanun doğrultusunda emekli maaşı artış mekanizmaları farklı şekilde uygulanıyor.

SSK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilerin aylıkları, 6 aylık TÜFE oranı üzerinden artırılıyor. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme kapsamında belirlenen artışa ek olarak, ilgili dönemde oluşan enflasyonun belirlenen oranı aşması halinde enflasyon farkı hesaplamaya dahil ediliyor.

Bu nedenle Ocak 2027 döneminde kesinleşecek oranların belirlenmesinde 2026'nın Temmuz-Aralık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor.

KÖK AYLIK VE TABAN AYLIK UYARISI

Verilen bilgilere göre 23.552 TL olarak belirtilen taban aylık uygulaması yasa ile sabitlenmiş durumda. Bu nedenle söz konusu tutarın otomatik olarak enflasyon oranında yükselmesi söz konusu değil.

TBMM tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde kök aylığı taban aylığın altında kalan emeklilerin durumunda ayrıca yasal düzenleme gerekliliği bulunuyor.

1. SENARYO: YIL SONU TÜFE YÜZDE 28,0

Yıl sonu TÜFE'nin yüzde 28,0 seviyesinde gerçekleşmesi halinde verilen hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8,70 olacak.

Bu senaryoda:

6 aylık enflasyon ve SSK-Bağ-Kur zam oranı: %8,70

En düşük SSK/Bağ-Kur aylığı: 25.601 TL

Memur emeklisi zam oranı: %6,67

En düşük memur emeklisi aylığı: 33.631 TL

2. SENARYO: YIL SONU TÜFE YÜZDE 28,4

Yıl sonu TÜFE'nin yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 9,04'e ulaşacağı öngörülüyor.

Bu senaryoda:

6 aylık enflasyon ve SSK-Bağ-Kur zam oranı: %9,04

En düşük SSK/Bağ-Kur aylığı: 25.681 TL

Memur emeklisi zam oranı: %7,00

En düşük memur emeklisi aylığı: 33.735 TL

3. SENARYO: YIL SONU TÜFE YÜZDE 29,6

Yıl sonu TÜFE'nin yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde ise 6 aylık enflasyon oranının yüzde 10,06 olması bekleniyor.

Bu senaryoda:

6 aylık enflasyon ve SSK-Bağ-Kur zam oranı: %10,06

En düşük SSK/Bağ-Kur aylığı: 25.921 TL

Memur emeklisi zam oranı: %8,01

En düşük memur emeklisi aylığı: 34.053 TL

OCAK 2027 MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Ocak 2027 döneminde uygulanacak kesin zam oranları, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Verilen hesaplamalara göre üç senaryo arasındaki fark sınırlı kalırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığında ilk ve üçüncü senaryo arasındaki fark yaklaşık 320 TL düzeyinde bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır da senaryolar arasındaki farkın sınırlı olduğuna dikkat çekerek, emeklilerin durumunda taban aylığa ilişkin yapılacak yasal düzenlemenin önemine işaret etti.

Kesinleşecek zam oranları, Ocak 2027'nin ilk haftasında açıklanacak Aralık 2026 TÜFE verisiyle birlikte netlik kazanacak.