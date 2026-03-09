Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen son başkanlık seçimi, Türk futbol yönetiminde önemli bir değişimi beraberinde getirdi. 18 Temmuz'da yapılan seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu federasyonun yeni başkanı olurken, yönetim kurulunda dikkat çeken isimlerden biri de uzun yıllardır Sivas spor ile özdeşleşmiş bir yönetici olan Mecnun Otyakmaz olmuştu. Peki, Mecnun Otyakmaz kimdir? TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MECNUN OTYAKMAZ KİMDİR?

Mecnun Otyakmaz, spor yöneticiliği kariyeriyle tanınan ve uzun yıllar Sivasspor'un başkanlığını üstlenmiş önemli isimlerden biridir.

10 Şubat 1965 tarihinde Sivas'ın Doğanşehir ilçesinde dünyaya gelen Otyakmaz, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Eğitim hayatının ardından spor yönetimine yönelen Otyakmaz, futbol dünyasındaki kariyerine Sivasspor'da başladı.

Futbol yönetimindeki ilk resmi görevi 2001-2002 sezonunda Sivasspor genel koordinatörlüğü oldu. Kulüp yönetiminde kısa sürede aktif rol üstlenen Otyakmaz, organizasyon ve yönetim alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

Bir sonraki sezon olan 2002-2003 döneminde kulüp yöneticiliği görevini üstlenen Otyakmaz, kulüp yönetimindeki sorumluluğunu daha da artırdı. Ardından 2003-2004 sezonunda başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Bu süreçte kulüp yönetiminde edindiği deneyim ve organizasyon becerisi, onu başkanlık görevine taşıyan önemli faktörlerden biri oldu. 2004-2005 sezonunda başkan adayı olan Otyakmaz, yapılan seçim sonucunda Sivasspor'un yeni başkanı olarak göreve başladı.

Başkanlık döneminde kulübün sportif ve kurumsal gelişimine yönelik çalışmalar yapan Otyakmaz, Sivasspor'un önemli başarılara imza attığı süreçte kulübün yönetiminde yer aldı. Özellikle kulübün ilk kez 2004 yılında Süper Lig'e yükselmesi, Otyakmaz yönetiminin en dikkat çekici dönemlerinden biri olarak değerlendirildi.

Yaklaşık 20 yıl boyunca Sivasspor başkanlığı görevini sürdüren Otyakmaz, 2024 yılında gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulunda yer aldı ve federasyonda başkan vekilliği görevini üstlendi.

TFF BAŞKAN VEKİLİ MECNUN OTYAKMAZ KAÇ YAŞINDA?

Türk futbolunda uzun yıllardır aktif görev alan Mecnun Otyakmaz'ın yaşı da futbol kamuoyu tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

10 Şubat 1965 doğumludur.

MECNUN OTYAKMAZ NERELİ?

Otyakmaz, Sivas'ın Doğanşehir ilçesinde doğmuştur. Sivas kökenli olan spor yöneticisi, kariyerinin büyük bölümünü de bu şehirle özdeşleşen Sivasspor'da geçirdi.

Sivasspor'da görev aldığı yıllar boyunca kulübün yönetiminde aktif rol oynayan Otyakmaz, kırmızı-beyazlı kulübün kurumsal gelişimi ve sportif başarısı için çeşitli görevler üstlendi. Genel koordinatörlükten yöneticiliğe, başkan yardımcılığından kulüp başkanlığına kadar uzanan süreçte kulüple güçlü bir bağ kurdu.

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde yer almasıyla birlikte, Türk futbolunun üst yönetiminde görev alan isimlerden biri haline geldi.