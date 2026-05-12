Mayıs ayı emekli maaşları öne mi çekildi, erken mi yatacak? (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) Emekli maaşları bayramdan önce mi yatırılacak?

Emekliler, 2026 yılı Mayıs ayında maaş ödemelerinin normal takvimden önce yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde artan harcama ihtiyacı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca vatandaşın gözünü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak açıklamaya çevirmiş durumda. Peki, Mayıs ayı emekli maaşları öne mi çekildi, erken mi yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce mi yatırılacak? Detaylar haberimizde.

MAYIS AYI EMEKLİ MAAŞLARI ÖNE Mİ ÇEKİLDİ, ERKEN Mİ YATACAK?

12 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla emekli maaşlarının erken yatırılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. SGK tarafından ödeme takviminin değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda hafta içinde yoğun taleplerin değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak mevcut sistemde maaş ödemeleri, daha önce belirlenen tahsis numarası ve statüye göre belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI

SSK (4A) kapsamında emekli maaşı alan vatandaşların ödemeleri her ay tahsis numarasının son rakamına göre 17 ile 26’sı arasında yapılmaktadır:

Son rakamı 9 olanlar: 17’sinde

Son rakamı 7 olanlar: 18’inde

Son rakamı 5 olanlar: 19’unda

Son rakamı 3 olanlar: 20’sinde

Son rakamı 1 olanlar: 21’inde

Son rakamı 8 olanlar: 22’sinde

Son rakamı 6 olanlar: 23’ünde

Son rakamı 4 olanlar: 24’ünde

Son rakamı 2 olanlar: 25’inde

Son rakamı 0 olanlar: 26’sında

Bu takvim, SGK tarafından belirlenen standart ödeme planı olup herhangi bir resmi değişiklik olmadığı sürece her ay aynı düzen içerisinde uygulanmaktadır.

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ise her ay 25 ile 28’i arasında yapılmaktadır:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25’inde

Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26’sında

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27’sinde

Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28’inde

Bağ-Kur ödeme sistemi de SGK’nın belirlediği sabit takvime göre işlemekte olup, bayram dönemleri dışında genellikle değişiklik yapılmamaktadır.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) MAAŞLARI

Emekli Sandığı (4C) kapsamında maaş alan memur emeklileri ise ödemelerini her ayın 1’i ile 5’i arasında almaktadır. Bu grup için maaşlar ayın ilk günlerinde hesaplara aktarılmakta ve ödeme süreci diğer emeklilik türlerine göre daha erken tamamlanmaktadır.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATIRILACAK?

Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konu, emekli maaşlarının erken yatırılıp yatırılmayacağıdır. Vatandaşlar özellikle bayram alışverişi ve kurbanlık masraflarını karşılayabilmek için SGK’dan gelecek olası bir erken ödeme kararını beklemektedir.

Ancak 12 Mayıs 2026 itibarıyla emekli maaşlarının bayram nedeniyle öne çekileceğine dair resmi bir duyuru bulunmamaktadır. Mevcut durumda ödeme planları SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için belirlenen standart takvim üzerinden yürütülmektedir.

SGK’nın ilerleyen günlerde yoğun talepleri değerlendirerek bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise takip edilmeye devam etmektedir. Şu an için emekli maaşları, yürürlükteki ödeme günlerine göre hesaplara yatırılacaktır.