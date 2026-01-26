Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun lig aşamasındaki 8. ve son hafta mücadelesinde İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City- Galatasaray maçının hakemi Alejandro Hernandez kimdir? Alejandro Hernandez'in yönettiği Galatasaray maçları! Detaylar...

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ALEJANDRO HERNANDEZ KİMDİR?

Avrupa futbolunun en prestijli arenasında oynanacak bu zorlu mücadele, hem sportif anlamda hem de yönetim kadrosu açısından büyük önem taşıyor.

Karşılaşma, 28 Ocak Çarşamba gecesi TSİ 23:00'te başlayacak. Maç öncesinde en çok merak edilen konuların başında ise UEFA tarafından görevlendirilen hakem ekibi geliyor. Yapılan resmi açıklamayla birlikte müsabakeyi yönetecek isim netlik kazandı.

UEFA'dan yapılan duyuruya göre Manchester City-Galatasaray maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu. İspanyol futbolunun deneyimli hakemlerinden biri olan Hernandez, Avrupa kupalarında görev aldığı karşılaşmalarla tanınıyor. Özellikle yüksek tempolu ve baskılı maçlarda sergilediği yönetim anlayışıyla dikkat çeken Hernandez, UEFA organizasyonlarında düzenli olarak görevlendirilen isimler arasında yer alıyor.

MANCHESTER CITY-GALATASARAY MAÇI HAKEM KADROSU

Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak bu kritik mücadelede görev yapacak hakem ekibi şu şekilde belirlendi:

Orta Hakem: Alejandro Hernandez

Yardımcı Hakemler: Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Dördüncü Hakem: Jose Luis Munuera

VAR Hakemi: Carlos del Cerro Grande

AVAR: Robert Schröder

Bu güçlü hakem kadrosu, maçın UEFA standartlarında ve yüksek kontrol altında oynanacağını gösteriyor. Özellikle VAR ekibinde yer alan tecrübeli isimler, kritik kararların teknolojik destekle değerlendirilmesini sağlayacak.

ALEJANDRO HERNANDEZ'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Alejandro Hernandez, Galatasaray için yabancı bir isim değil. İspanyol hakem, 2024 yılında UEFA Avrupa Ligi kapsamında sarı-kırmızılıların iki önemli maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalar, Galatasaray adına oldukça olumlu sonuçlarla tamamlandı.

Hernandez'in yönettiği maçlarda Galatasaray:

Sparta Prag'ı mağlup etti

PAOK karşısında galibiyet elde etti

Bu iki galibiyet, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki istikrarlı performansının önemli parçaları arasında yer aldı. Dolayısıyla Manchester City karşılaşması öncesinde, Hernandez'in geçmişte yönettiği Galatasaray maçlarının sonuçları dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.