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Manchester City AEK nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii'nin spor kanallarından tabii Spor 1 üzerinden internetten takip edilebilecek. AEK'nın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında yer alması, mücadeleyi sarı-kırmızılı taraftarlar için de ilgi çekici hale getiriyor. Manchester City - AEK maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

MANCHESTER CİTY AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - AEK maçı, tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı TRT, karşılaşmayı dijital platformu tabii aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

MANCHESTER CİTY AEK NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor 1 kanalı üzerinden maça ulaşabiliyor. tabii'ye internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Maç için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısında değişiklik olabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde tabii'nin güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

MANCHESTER CİTY AEK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City - AEK maçı, karasal yayın yapan şifresiz bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, yalnızca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten izlenebilecek. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

MANCHESTER CİTY AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Manchester City - AEK maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, İngiltere saatiyle 20.00'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY AEK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Manchester City'nin iç saha maçlarını oynadığı Etihad Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Manchester'ın doğusunda yer alan stadyum, son yıllarda İngiliz futbolunun en başarılı takımlarından birine ev sahipliği yapıyor.

MANCHESTER CİTY VE AEK'NIN HEDEFİ 3 PUAN

2023 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Manchester City, taraftarı önünde AEK'yı mağlup ederek lig aşamasında üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Yunanistan'ın köklü kulüplerinden AEK ise zorlu İngiltere deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönmenin peşinde olacak.

GALATASARAY'IN RAKİBİ AEK

AEK, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakipleri arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 8 Aralık 2026 Salı günü Atina'da AEK'ya konuk olacak. Bu nedenle AEK'nın Manchester City karşısındaki performansı, Galatasaray cephesinde de yakından izlenecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın, 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Fransa'da Lille'e konuk olacak. Fenerbahçe ise bu akşam saat 19.45'te sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak.