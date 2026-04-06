Lucescu Türkiye'de hangi takımları çalıştırdı? Lucescu Beşiktaş ve Galatasaray'da şampiyon oldu mu?

Mircea Lucescu, Avrupa futbolunun saygın teknik direktörlerinden biri olarak hem ulusal hem de uluslararası başarılarla adından söz ettirmiştir. Dinamo Kiev gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde görev almasının ardından, Türkiye futboluna yaptığı katkılarla özel bir yer edinmiştir. Türkiye’de hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu kazanarak tarihe geçen Lucescu, Galatasaray ile UEFA Süper Kupa zaferi de yaşamıştır. Bu yazıda, Mircea Lucescu’nun Türkiye kariyerini ve başarılarını detaylı bir şekilde inceliyoruz.

LUCESCU TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Mircea Lucescu, Türkiye kariyerine 2000 yılında Galatasaray ile başlamıştır. Türk futbolu için kısa ama etkili bir dönem geçiren Lucescu, Türkiye’de toplamda üç önemli görev üstlenmiştir:

GALATASARAY (2000-2002)

Lucescu’nun Türkiye’deki ilk durağı Galatasaray olmuştur. 2000-2002 yılları arasında takımın başında bulunan Rumen teknik adam, Galatasaray’da özellikle 2001-2002 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve UEFA Süper Kupa’yı kazanarak kulüp tarihine geçmiştir. Bu dönemde takımın performansını yükselten Lucescu, hem lig hem de Avrupa başarılarıyla dikkat çekmiştir.

BEŞİKTAŞ (2002-2004)

Galatasaray’daki başarılı döneminin ardından Beşiktaş’a geçen Lucescu, 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı takımı Türkiye Süper Lig şampiyonu yapmıştır. Bu şampiyonluk, Beşiktaş’ın 100. yılına denk gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Aynı sezonda takımın topladığı rekor puanda Lucescu’nun stratejik oyun planları büyük rol oynamıştır.

A MİLLİ TAKIM (2017-2019)

Lucescu, Türkiye’deki kulüp kariyerinden yıllar sonra 2017-2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmiştir. Bu dönemde milli takımı uluslararası arenada daha rekabetçi bir seviyeye taşımak için çalışmalarda bulunmuştur.

LUCESCU BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DA ŞAMPİYON OLDU MU?

Mircea Lucescu, Türkiye’deki iki büyük kulüp ile de Süper Lig şampiyonluğu kazanma başarısı göstermiştir.

GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLUK VE UEFA SÜPER KUPA

Galatasaray ile 2001-2002 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Lucescu, aynı sezon UEFA Süper Kupa zaferiyle Türk futbol tarihine geçmiştir. Bu başarı, Galatasaray’ın hem ligde hem de Avrupa’da üst düzey rekabetçi bir takım olduğunun kanıtı olmuştur.

BEŞİKTAŞ’IN 100. YIL ŞAMPİYONLUĞU

2002-2003 sezonunda Beşiktaş’ı 100. yılında şampiyon yapan Lucescu, takımın rekor puan toplamasında belirleyici rol oynamıştır. Beşiktaş taraftarları için unutulmaz bir dönem olan bu şampiyonluk, Lucescu’nun Türkiye’deki kariyerinin zirve noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.

TÜRKİYE KARNESİNİN ÖZETİ

Mircea Lucescu, Türkiye kariyerinde kısa sürelerde büyük başarılar elde etmiştir:

Lucescu’nun Türkiye’de hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile lig şampiyonluğu kazanması, onu Türk futbol tarihinde nadir görülen bir teknik direktör olarak öne çıkarmaktadır. UEFA Süper Kupa zaferiyle de Avrupa’da elde ettiği deneyimi Türkiye’ye taşımıştır.