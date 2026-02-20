Mobil oyun sektöründe 2025 yılına damga vuran satın almalardan biri, İstanbul merkezli Loom Games'in çoğunluk hissesinin Suudi Arabistan sermayeli Scopely tarafından devralınması oldu. Henüz üniversite sıralarında 50'şer bin TL sermayeyle oyun prototipi geliştirmeye başlayan iki genç girişimcinin hikâyesi, birkaç yıl içinde milyar dolarlık değerlemeye uzandı. "Pixel Flow!" ile ABD gelir listelerinde ilk 20'ye giren ekip, Dream Games ve Peak Games gibi devlerden daha hızlı unicorn olmayı başardı. Peki, Loom Games ve Pixel flow'un sahipleri kim? Detaylar...

LOOM GAMES VE PIXEL FLOW'UN SAHİPLERİ KİM?

Loom Games'in kurucuları ve ana hissedarları, CEO Kübra Gündoğan ile CTO Emre Çelik. 2025 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan stüdyo, kısa sürede mobil oyun dünyasında dikkat çeken bir başarı grafiği çizdi.

CNBC-e'nin aktardığı son ortaklık yapısına göre Loom Games'te hisselerin dağılımı şu şekilde:

Kübra Gündoğan: %23,735

Emre Çelik: %23,735

Hüsnü Akın Babayiğit: %0,05

500 Startups İstanbul Fund II Cooperatief U.A.: %2,526

Scopely: %49,954

Bu tabloya göre şirketin çoğunluk hissesi, Suudi Arabistan merkezli PIF tarafından satın alınmış ABD menşeli oyun devi Scopely'ye ait.

Kurucular, üniversite döneminde 50'şer bin TL ile oyun prototipi geliştirmeye başladı. Mezuniyetin ardından geçen beş yıl içinde hem ürün geliştirme hem de sektör ağı açısından kritik bir olgunluk seviyesine ulaştılar. Dream Games'in yatırımcılarından biriyle tanışmaları ise sürecin kırılma noktası oldu. Yalnızca üç ay içinde şirket 36 milyon dolar değerlemeye ulaştı.

YENİ UNICORN YİNE OYUN SEKTÖRÜNDEN

Anlaşmanın finansal detayları resmi olarak açıklanmasa da performansa dayalı çok yıllı bir yapı içerdiği ve şirket değerlemesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu ifade edildi. Bu gelişme, Loom Games'i resmi olarak unicorn statüsüne taşıdı.

Daha da dikkat çekici olan ise hız. Şirket, Dream Games ve Peak Games gibi Türkiye çıkışlı dev oyun şirketlerinden bile daha kısa sürede unicorn seviyesine ulaştı. Üstelik bu başarı, yalnızca yaklaşık 20 kişilik bir ekiple sağlandı.

Erken aşama yatırımcılar açısından tablo daha da çarpıcı. Stüdyonun tohum yatırım turuna katılan girişimciler, yalnızca üç ay içinde yatırımlarını 28'e katladı. Bu oran, Türkiye oyun ekosisteminde nadir görülen bir çarpan olarak öne çıkıyor.

ABD'DE EN ÇOK GELİR ELDE EDEN 20 OYUNDAN BİRİ

Loom Games'in amiral gemisi "Pixel Flow!", piyasaya sürüldükten sonra yalnızca birkaç ay içinde 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Oyun, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok gelir elde eden ilk 20 mobil oyun arasında yer aldı.

Scopely Yönetim Kurulu üyesi Tim O'Brien, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde ekibin yenilikçi puzzle mekaniğine ve hızlı iterasyon kabiliyetine dikkat çekti. Şirket açıklamasında, "bulmaca kategorisini geliştiren tamamen yeni bir oyun mekaniği" vurgusu öne çıktı.

"Pixel Flow!"un başarısında üç temel unsur dikkat çekiyor:

Yenilikçi puzzle mekaniği

Hibrit gelir modeli (uygulama içi satın alma + reklam)

Stratejik derinlik ve kullanıcı tutundurma performansı

Bu yapı sayesinde oyun, hem ödeme yapan kullanıcı kitlesini hem de reklam tabanlı geniş oyuncu segmentini aynı anda yakalayabildi.

SCopely'DEN LOOM GAMES'E STRATEJİK HAMLE

Suudi Arabistan merkezli PIF tarafından satın alınmış ABD merkezli Scopely, Loom Games'in çoğunluk hissesini satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre Scopely, Loom Games'in çoğunluk hissesi için minimum 500 milyon dolar ödedi.

Bu satın alma, iki kurucu ortağı da oyunun piyasaya sürülmesinden sonraki bir yıl içinde TL bazında multimilyarder yaptı. Performansa dayalı çok yıllı anlaşma modeli ise hem kurucuların hem de yatırımcıların uzun vadeli büyüme stratejisine bağlı kalmasını sağlayacak şekilde yapılandırıldı.

Scopely'nin global dağıtım gücü, veri analitiği altyapısı ve monetizasyon uzmanlığı, "Pixel Flow!"un küresel ölçekte daha da büyümesi için önemli bir kaldıraç görevi görecek.

50 BİN TL'DEN 1 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE

Loom Games'in hikâyesi, Türkiye girişimcilik ekosistemi açısından sembolik bir örnek niteliğinde. Üniversite yıllarında 50'şer bin TL ile başlatılan bir prototip, beş yıl içinde:

36 milyon dolar erken değerlemeye

1 milyar dolar üzeri unicorn statüsüne

500 milyon doların üzerinde bir satın alma bedeline

ulaştı.

Stüdyo, yaklaşık 20 kişilik ekibiyle İstanbul'dan yönetilmeye devam edecek. Geçtiğimiz yıl Arcadia Gaming Partners ve e2vc'nin katılımıyla tamamlanan tohum yatırım turu, büyümenin ilk önemli finansal adımı olmuştu.