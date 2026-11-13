Londra Belediye Başkanı kim, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan Müslüman mı, Galatasaraylı mı?

Ziyarette Galatasaray sevgisini dile getiren Sadiq Khan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Londra Belediye Başkanı olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Ziyaretin ardından "Londra Belediye Başkanı kim?", "Sadiq Khan Müslüman mı?" ve "Sadiq Khan Galatasaraylı mı?" soruları gündeme geldi.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Londra Belediye Başkanı, İngiltere İşçi Partisi'nden Sadiq Khan. Khan, ilk kez 2016 yılında Londra Belediye Başkanı seçildi. 2021 ve 2024 yıllarında yapılan seçimleri de kazanarak üçüncü kez göreve geldi.

SADIQ KHAN KİMDİR?

Sadiq Khan, 8 Ekim 1970'te Londra'nın Tooting semtinde doğdu. Pakistan'dan İngiltere'ye göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Khan'ın babası otobüs şoförü, annesi ise terziydi. Hukuk eğitimi alan Khan, uzun yıllar insan hakları avukatı olarak çalıştı. 2005 yılında Tooting'den İşçi Partisi milletvekili seçildi. Milletvekilliği döneminde ulaştırma bakan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 2016 yılında milletvekilliğinden ayrılarak Londra Belediye Başkanı oldu.

SADIQ KHAN MÜSLÜMAN MI?

Evet, Sadiq Khan Müslüman. Khan, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı. 2016'da göreve geldiğinde, büyük bir Batı başkentinin belediye başkanlığına seçilen ilk Müslüman siyasetçilerden biri olarak dikkat çekmişti.

SADIQ KHAN GALATASARAYLI MI?

Sadiq Khan, Galatasaray'ı desteklediğini açıkladı. Khan'ın birinci takımı Liverpool. Ancak gençlik yıllarında idolü olan Graeme Souness'in Galatasaray'a gelmesinin ardından sarı-kırmızılı takımı desteklemeye başladığını söyledi. Khan, Galatasaray'ın Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazanmasını izlemenin kendisine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

SADIQ KHAN GALATASARAY ZİYARETİNDE NE DEDİ?

Sadiq Khan, ziyarette şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ilk Londra Belediye Başkanı olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Son üç, dört gün gerçekten harika geçti. İlk kez Antalya'da COP 31'e katıldım. İstanbul'da da harika bir gün geçirdim ancak bir itirafta bulunmam gerekiyor. Tarihi ziyaretimin en sevdiğim kısmı Galatasaray stadyumuna gelmek oldu. Bu benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibi."

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını da değerlendiren Khan, takımın eleme aşamasına kalacağına inandığını söyledi ve Liverpool ile Galatasaray'ın finale kadar karşılaşmamasını umduğunu belirtti. Khan, şaka yollu şu sözleri de söyledi:

"Başkana, bonservis bedeli olmadan, herhangi bir ücret talep etmeden takıma katılmaya hazır olduğumu söyledim. Bu yıl herhangi bir sakatlık yaşanırsa ben hazırım!"

"LONDRA'DA 500 BİNDEN FAZLA TÜRK KÖKENLİ VATANDAŞIMIZ VAR"

Galatasaray taraftarlarının yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında bulunduğunu vurgulayan Khan, şunları söyledi:

"Londra'da Türk kökenli 500 binden fazla vatandaşımız var. Bunların arasında Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban da bulunuyor. Onun birinci takımı Galatasaray, ikinci takımı ise Arsenal. Arsenal'i tuttuğu için onu affediyorum. Çünkü Mete, Galatasaray'ı destekliyor. Üst üste beşinci şampiyonluk için yeniden buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY FANATİĞİ OLMASI BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİ"

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Galatasaray'ı çok seven birisi. Londra'da belediye başkanı. Kendisini burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray fanatiği olması da bizim için büyük bir gurur vesilesi. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizi maçlarımızdan birine davet edeceğim. Ayrıca üst üste beşinci şampiyonluğumuzu kutladığımızda da burada olmanızı istiyorum."

OKAN BURUK: "HATTA ÜSTÜNE PARA DA VERİRİM DEDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da ziyarete ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Hayalim gerçek oldu diye stada giriş yaptı. Bundan önce tanımasak da sıcaklığı ve sempatikliğiyle hemen gönlümüzü kazandı. Ben bu takımda oynamak istiyorum dedi. Serbest şekilde gelebilirim. Hatta üstüne para da veririm dedi. Güzel bir diyalog geçti. Londra'daki Galatasaray taraftarının sayısı, onların takıma desteği, Galatasaray'ın nasıl bir dünya markası olduğunu gösteriyor. Graeme Souness tabii ki benimle beraber çalıştı. Onun çok sevdiği bir isim. Güzel bir gün oldu."

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