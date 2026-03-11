Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan fırtınası esiyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ın cehennem atmosferinde oynanacak ilk maç öncesinde futbolseverler, turu getirecek senaryoları mercek altına alıyoruz. Peki, Liverpool maçının rövanşı ne zaman? Galatasaray Liverpool maçını kazanırsa ne olur? Detaylar haberimizde.

LIVERPOOL MAÇININ RÖVANŞI NE ZAMAN?

Galatasaray-Liverpool eşleşmesinin rövanşı, ilk maçın ardından futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İstanbul'daki mücadeleden sonra iki takım, İngiltere'de Anfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Tarih: 18 Mart 2026 Çarşamba

Saat: TSİ 23.00

Rövanş karşılaşması, iki maçın toplam skoruna göre turu geçecek takımı belirleyecek. Bu nedenle her iki maç da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu, iki maçlı eleme sistemi üzerinden oynanıyor. Bu çerçevede Galatasaray'ın İstanbul'da Liverpool'u mağlup etmesi, tur için kritik bir avantaj sağlayacak.

İlk maçta galibiyet, moral üstünlüğü ve skor avantajını beraberinde getirir.

İngiltere'deki rövanşta bu avantajı korumak, sarı-kırmızılıları çeyrek finale taşıyabilir.

Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahasında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi önemli bir psikolojik üstünlük yakalamayı hedefliyor.

GALATASARAY LIVERPOOL'A YENİLİRSE NE OLUR?

İlk maçta mağlubiyet yaşanması, tur şansının tamamen kaybedildiği anlamına gelmiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmenin kaderi, iki maçın toplam skoruna göre belirleniyor.

Rövanşta farklı bir performans gösterilerek skoru telafi etme şansı mevcut.

Futbol tarihinde birçok eşleşmede ikinci maçlar sürpriz sonuçlara sahne olarak bu ihtimali canlı tutuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'de kazanabileceği sürprizle turu geçme şansını sürdürebilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İstanbul'daki dev maç, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin prestijli gece programında futbolseverlerle buluşacak.

Tarih: 10 Mart 2026 Salı

Saat: 20.45

Stadyum: RAMS Park, İstanbul

Yayın Kanalı: TRT 1

Canlı Yayın Platformu: Tabii

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR NASIL BELİRLENİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler iki maç üzerinden oynanıyor ve tur atlayan takım şu şekilde belirleniyor:

İlk maç ve rövanşın toplam skoru dikkate alınır.

Eşitlik durumunda uzatma ve penaltı atışları uygulanır.

Toplam skor üstünlüğü sağlayan takım çeyrek finale yükselir.

Bu nedenle hem İstanbul'daki ilk maç hem de İngiltere'deki rövanş, tur açısından kritik önem taşıyor.