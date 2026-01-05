2026 yılının başları, Türkiye'de milyonlarca üniversite öğrencisi için KYK burs ve kredi zammı gündemiyle başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak zam, özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bütçelerini doğrudan etkileyecek. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan artışların ardından öğrenciler de KYK burslarında benzer bir güncelleme bekliyor. Peki, KYK bursu ne kadar olacak 2026? KYK burs ve kredi zam oranı ne kadar? KYK ödemeleri bu ay zamlı mı yatacak? Detaylar...

2026 KYK BURSLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine de 9 bin lira olarak ödeme yapıyoruz. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Özellikle ocak ayı ödemelerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, "KYK burs zammı bu ay yatacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK 2026?

2025 yılı itibarıyla KYK bursu, lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine ise 9 bin TL olarak ödeniyordu. 2026 yılında ise, her yıl olduğu gibi ocak ayında burs ve kredi tutarlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor.

Bakanlık yetkililerinin açıklamalarına göre, burslara yapılacak zam oranı asgari ücret ve diğer kamu ödemeleriyle paralel olacak. Bu nedenle 2026 KYK burs miktarlarının önceki yıla göre artması muhtemel görünüyor.

KYK BURS VE KREDİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredi zam oranları, genellikle her yıl ocak ayında açıklanıyor ve öğrencilerin maaşlarıyla birlikte güncelleniyor. 2025 yılında lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL ve doktora öğrencilerine 9 bin TL ödeniyordu.

2026 yılında zam oranı, Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek. Beklentiler, öğrencilerin alım gücünü artıracak şekilde bir artış yönünde. Özellikle asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan güncellemeler, KYK burslarına yansıyacak oranları belirlemede önemli rol oynuyor.

KYK ÖDEMELERİ BU AY ZAMLI MI YATACAK?

KYK ödemelerinin zamlı olup olmayacağı, her yıl olduğu gibi ocak ayının başında netleşiyor. 2026 yılında da zamlı ödemelerin ocak ayından itibaren yapılması bekleniyor.

Bakanlık yetkilileri, tüm burs ve kredi ödemelerinin yeni zamlarla birlikte öğrencilere aktarılacağını belirtiyor. Yani lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ocak ayında alacakları bursu güncel tutar üzerinden alacaklar.

KYK BURSU ŞUAN NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla KYK bursları şu şekildeydi:

Lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

2026 yılında yapılacak zamlarla bu rakamların artması bekleniyor. Bakan Bak'ın açıklamalarına göre şu anda 650 binin üzerinde öğrenci KYK burslarından faydalanıyor ve yeni düzenlemelerle bu öğrencilerin bütçeleri güçlendirilecek.