Altın piyasalarında son günlerde yaşanan sert dalgalanmalar, hem yatırımcıların hem de vatandaşların dikkatini yeniden fiziki altına çevirdi. Özellikle fiyatların ani şekilde gerilemesi, alım fırsatı olarak değerlendirilirken Türkiye genelinde kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yaşanan yoğunluk, piyasada arz-talep dengesinin kısa süreli olarak bozulmasına neden oldu. Peki, kuyumcularda altın bitti mi? Kuyumcularda altın satışı durdu mu? Detaylar...

KUYUMCULARDA ALTIN BİTTİ Mİ?

Son günlerde en çok merak edilen sorulardan biri "Kuyumcularda altın bitti mi?" oldu. Özellikle İstanbul'daki Kapalıçarşı'da sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan yoğunluk, fiziki altına olan talebin ne kadar arttığını gözler önüne serdi. Gram altının 5 bin 838 liraya kadar gerilemesi, yatırımcılar açısından önemli bir alım fırsatı olarak değerlendirildi.

Bu durum karşısında kuyumcular, ellerindeki stokların hızla tükendiğini belirtiyor. Özellikle küçük gramajlı ürünler ve yatırım altınları, yoğun talep nedeniyle kısa sürede raflardan kayboldu. Kapalıçarşı'da gram altının yaklaşık 6 bin 200 lira seviyelerinde işlem görmesine rağmen talepte ciddi bir azalma yaşanmadı.

Sektör temsilcilerine göre burada yaşanan "altın bitti" algısı, aslında kalıcı bir tedarik sorunu değil; ani talep patlamasının yarattığı geçici bir stok yetersizliği. Gün içinde yeni ürün girişleri olsa da, yoğunluk nedeniyle bu ürünlerin de hızla satıldığı ifade ediliyor.

KUYUMCULARDA ALTIN SATIŞI DURDU MU?

Artan talep sonrası gündeme gelen bir diğer kritik soru ise "Kuyumcularda altın satışı durdu mu?" oldu. Sahadan gelen bilgiler, satışların tamamen durmadığını ancak bazı noktalarda geçici aksaklıklar yaşandığını gösteriyor.

Özellikle Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde yaşanan bir olay, durumun boyutunu gözler önüne serdi. Bir kuyumcunun vitrine "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısı asması, fiziki altın talebinin ne kadar yoğun olduğunu ortaya koydu. Buna rağmen müşterilerin ısrarla altın sormaya devam etmesi dikkat çekti.

Bu tür örnekler, satışların tamamen durduğunu değil; belirli ürün gruplarında arzın talebi karşılayamadığını gösteriyor. Kuyumcular, özellikle yoğun saatlerde satış yapacak ürün bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle bazı müşterileri geri çevirmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

FİYATLARDAKİ SERT DALGALANMANIN ETKİSİ

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yalnızca iç talep kaynaklı değil. Küresel gelişmeler de fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlarının ertelendiğine dair açıklaması, piyasalarda kısa süreli bir yükselişe neden oldu.

Bu açıklamanın ardından:

Ons altın 4 bin 516 dolara kadar yükseldi

Gram altın 6 bin 428 lirayı gördü

Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Piyasalardaki belirsizliklerin devam etmesiyle birlikte:

Ons altın yeniden 4 bin 410 dolar seviyesine geriledi

Gram altın 6 bin 280 lira seviyelerine düştü

Bu dalgalı seyir, yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilerken fiziki altına yönelimi daha da artırdı.

FİZİKİ ALTINA TALEP NEDEN ARTIYOR?

Uzmanlara göre fiziki altına olan talebin artmasının birkaç temel nedeni bulunuyor:

Fiyat düşüşü fırsat algısı yarattı: Yatırımcılar düşüşü "alım zamanı" olarak görüyor

Güvenli liman ihtiyacı: Küresel belirsizlikler altına yönelimi artırıyor

Kısa vadeli kazanç beklentisi: Dalgalanmalar al-sat yapan yatırımcıları harekete geçiriyor

Bu faktörler birleşince, kuyumcularda alışılmadık bir yoğunluk oluştu.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle küresel gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği belirtiliyor.

Ayrıca fiziki altına olan talebin kısa vadede yüksek kalması beklenirken, bu durumun zaman zaman yerel stok sıkıntılarına yol açabileceği ifade ediliyor. Ancak bunun kalıcı bir kriz değil, dönemsel bir yoğunluk olduğu vurgulanıyor.

PANİK YOK, YOĞUNLUK VAR

Mevcut tabloya bakıldığında, kuyumcularda altının tamamen bittiğini ya da satışların tamamen durduğunu söylemek doğru değil. Yaşanan durum, ani fiyat düşüşlerinin tetiklediği yoğun talep nedeniyle oluşan geçici bir arz sıkışıklığı.

Önümüzdeki günlerde fiyatların seyrine bağlı olarak talebin yönü değişebilir. Ancak şu an için net olan bir gerçek var: Türkiye'de fiziki altın, yatırımcı gözünde hâlâ en güvenilir limanlardan biri olmaya devam ediyor.