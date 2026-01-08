Kiler Holding, 1983 yılında Bitlis'te Hikmet Kiler ve oğulları Nahit Kiler, Vahit Kiler ve Ümit Kiler tarafından kurulan, aile şirketi kökenli büyük bir yatırım grubudur. Kuruluşundan bu yana çok sektörlü bir yapıya evrilen holding, Türkiye ekonomisinde önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Perakendeden enerjiye, gayrimenkulden sanayiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren Kiler Holding, stratejik yatırımları ve piyasa başarısıyla dikkat çekmektedir. Peki, Kiler Holding kimin, sahibi kim? Kiler Holding ne iş yapar? Detaylar...

KİLER HOLDİNG KİMİN SAHİBİ KİM?

Kiler Holding'in sahiplik yapısı, aile şirketi kimliğini güçlü bir şekilde korumaktadır. Holdingin kontrolü büyük ölçüde Kiler Ailesi'ne aittir ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir.

Öne çıkan isimlerden Vahit Kiler, 24 Aralık 1966'da Bitlis'te doğmuş, lise eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Lisans eğitimini 10 Haziran 2011 tarihinde Georgian Technical University – Finances and Credits bölümünde tamamlamıştır.

KİLER HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Kiler Holding, çok sektörlü yapısıyla Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından biridir. Holdingin faaliyet alanları, farklı sektörlerde güçlü bir varlık göstermesine olanak tanımaktadır.

PERAKENDE VE GIDA

Kiler Holding'in en bilinen faaliyet alanlarından biri perakende sektörüdür. Yıllar içinde yapılan yatırımlar sayesinde şirket, gıda ve market zincirleri ile tüketiciye doğrudan ulaşmaktadır.

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT

Holding, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde aktif rol oynamaktadır. Yatırımlar, hem konut hem de ticari alan projelerini kapsamaktadır.

ENERJİ

Enerji sektörüne yapılan yatırımlar, Kiler Holding'in sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçasıdır.

SANAYİ

Sanayi alanındaki faaliyetler, holdingin üretim kapasitesini ve sektörel çeşitliliğini artırmaktadır.

TURİZM

Turizm sektörü yatırımları, Kiler Holding'in çok yönlü ekonomik yaklaşımını desteklemektedir.

FİNANS VE YATIRIM

Finans ve yatırım alanındaki stratejik adımlar, şirketin borsadaki performansını doğrudan etkilemektedir.

KİLER HOLDİNG PİYASA DEĞERİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Kiler Holding, borsada yaşanan rekor yükselişlerle dikkat çekici bir başarıya imza atmıştır. Şirketin piyasa değeri 16,4 milyar dolara ulaşarak, Kiler Ailesi'nin Türkiye'nin en zengin aileleri arasında yer almasını sağlamıştır. Hisse fiyatlarındaki bu sert artış, Koç ve Sabancı ailelerini geride bırakarak Kiler Ailesi'ni zirveye taşımıştır.