KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2026: Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

Kentsel dönüşüm kira yardımı 2026, Türkiye genelinde dönüşüm sürecine giren vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen süreçler, güncel kentsel dönüşüm yönetmeliği, kentsel dönüşüm kanunu ve Resmî Gazete'de yayımlanan kentsel dönüşüm kararları doğrultusunda şekilleniyor. Peki, Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Detaylar...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2026

Depreme dayanıklı şehir hedefiyle yürütülen bu uygulamalar, hak sahiplerinin taşınma süreçlerini düzenlemek ve güvenli yaşam alanları sağlamak amacıyla titizlikle planlanıyor. Özellikle Marmara bölgesinde hız kazanan projeler, riskli yapılarda yaşayan vatandaşlara daha güvenli konutlar sunmayı amaçlıyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı, evini boşaltmak zorunda kalan hak sahiplerine maddi destek sağlarken, taşınma sürecini kolaylaştırmak için sunulan kentsel dönüşüm taşınma yardımı ile birlikte değerlendiriliyor. Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, 2026 yılı güncellemelerini de kapsayacak şekilde uygulamanın esaslarını belirliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

2026 yılında kentsel dönüşüm kira yardımı, illerin yaşam maliyeti ve nüfus yoğunluğuna göre güncellenmiş durumda. Yapılan yeni düzenlemelerle büyükşehirlerde kira yardımı rakamları yükseltilirken, küçük şehirlerde de destek paketleri güncellenmiş.

İstanbul: 9.000 TL – 10.500 TL arasında aylık kira yardımı

Diğer büyükşehirler: 7.500 TL – 8.500 TL aralığında

Küçük şehirler: 5.500 TL – 6.000 TL bandında

Kiracılar için ise aylık kira ödemesi yerine tek seferlik taşınma desteği sunuluyor. Bu destek, şehir gruplarına göre 11.000 TL ile 21.000 TL arasında değişiyor. 2026 yılı destek paketleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmen güncellenmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusunda bulunabilecek kişiler, öncelikle hak sahibi veya kiracı olmalıdır. Başvurabilmek için:

Binanın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması

Resmî olarak tahliye edilmiş olması gerekmektedir.

Başvuru hakkı olanlar şunlardır:

Riskli yapı sahibi olan hak sahipleri

Riskli yapıdaki kiracılar (tek seferlik taşınma desteği alabilir)

Hak sahipliği kriterleri, Resmî Gazete ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirlenir. Süreç, hem hak sahiplerinin güvenli konutlara taşınmasını hem de dönüşümün hızlı ilerlemesini sağlamak amacıyla titizlikle uygulanır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru süreci oldukça sistematiktir ve resmi belgelerle desteklenmelidir. Başvuru adımları şu şekildedir:

Riskli yapı tespit raporu ve tahliye belgesi edinilir.

Hak sahipleri; kimlik, tapu kaydı veya kira sözleşmesi, IBAN bilgileri ile birlikte başvuru yapabilir.

Başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine veya ilgili belediyelere yapılabilir.

Alternatif olarak e-Devlet üzerinden "Kentsel Dönüşüm Projesi Kira Yardımı Başvurusu" ekranından başvuru tamamlanabilir.

Başvuru belgeleri doğrulandıktan sonra, hak sahiplerine aylık kira yardımı ödemeleri banka hesaplarına yatırılır. Kiracılar ise yalnızca tek seferlik taşınma desteğinden faydalanır. Ödemeler, tahliye sonrasında başlar ve geç başvurularda geriye dönük ödeme yapılmaz.

Kentsel dönüşüm kira yardımı 2026, şehirlerin deprem riskine karşı güçlendirilmesi ve vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması için hayati bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. Bu destek paketleri, hak sahipliği, başvuru süreçleri ve ödeme yöntemleriyle şeffaf bir şekilde yürütülüyor.