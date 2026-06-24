İsviçre Kanada hangi kanalda? İsviçre Kanada maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İsviçre Kanada Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi İsviçre Kanada maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İsviçre Kanada maçını hangi kanal veriyor? İşte İsviçre Kanada maçı yayın bilgisi haberimizde...

İSVİÇRE KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre Kanada maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. İsviçre Kanada maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

İSVİÇRE KANADA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsviçre Kanada maçı, Vancouver'da, BC Place Stadyumu'nda oynanacak.