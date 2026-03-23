Türkiye'nin dört bir yanında büyük heyecanla takip edilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, İstanbul'da kritik bir dönemeçte. Şehirde konut sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, kura çekimlerini ve başvuru sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekilişi başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi sorgulama! Detaylar...

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Türkiye genelinde büyük heyecanla takip edilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, İstanbul ayağıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kura çekim tarihlerini açıkladı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Bayramdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul'da kuraları hızla çekeceğiz ve 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz" dedi.

İstanbul TOKİ kura çekimi, sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirlemek için kritik öneme sahip bir süreç olarak öne çıkıyor. Başvuru yapan adaylar, heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler. Çekiliş takvimi doğrultusunda, kura sonuçlarının ardından hak sahipleri hızla belirlenecek ve sözleşme süreçleri başlatılacak.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

İstanbul'da TOKİ başvurusu yapan adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarası ve başvuru numarasını kullanarak TOKİ İstanbul kura listesini görüntüleyebilirler.

Başvuru sonuçlarını kontrol etmek, hak sahiplerinin sonraki aşamalara geçebilmesi için kritik bir adımdır. Kabul edilenler, sözleşme imzalama ve taksit ödeme süreçlerine dahil edilirken, reddedilenler için ise başvuru süreci tamamlanmış olur ve yeniden başvuru yapma imkânı doğar.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemeleri, sözleşme imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlıyor. Bu sistem, hak sahiplerinin ödemelerini düzenli ve planlı bir şekilde yapmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Taksit ödemeleri, konutların teslim tarihleri ve sözleşme tarihleri göz önüne alınarak düzenleniyor. Bu sayede hak sahipleri, ödeme planına uygun şekilde hareket ederek kira ve diğer konut maliyetlerini dengeleyebiliyor.

TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin milyonlarca hak sahibini ilgilendiren anahtar teslim süreci, İstanbul özelinde büyük bir merak konusu. Açıklanan takvime göre, kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmî olarak ilk anahtar teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç veya daha fazla çocuğu olan ailelere özel kontenjanlar oluşturulacak:

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere %5 kontenjan

3 ve daha fazla çocuklu ailelere %10 kontenjan

Emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere %20 kontenjan

Projeye başvurabilmek için adayların 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve tapuda kendisi, eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi bulunmaması gerekiyor.