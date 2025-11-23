İlhan Palut, Türk futbolunun hem saha içi hem de saha dışındaki önemli isimlerinden biridir. 9 Kasım 1976 doğumlu olan Palut, profesyonel futbolculuk kariyerinde Hatayspor ve Adana Demirspor gibi takımlarda forma giymiş, 338 lig maçında 32 gol kaydetmiştir. Peki, İlhan Palut kimdir? Rizespor teknik direktörü İlhan Palut kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Detaylar...

RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut, Türk futbolunun hem saha içindeki hem de saha dışındaki önemli isimlerinden biridir. 9 Kasım 1976 tarihinde dünyaya gelen Palut, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerinde de adından söz ettirmiştir. Uzun yıllar Hatayspor forması giyen ve Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Palut, futbol dünyasında istikrar ve disiplin sembolü olarak tanınmaktadır.

İLHAN PALUT KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla İlhan Palut 49 yaşındadır. 9 Kasım 1976 doğumlu olan Palut, genç yaşlardan itibaren futbola olan ilgisiyle dikkat çekmiştir. Futbolculuk kariyerinde sahada gösterdiği liderlik ve disiplin, onu ilerleyen yıllarda teknik direktörlük kariyerine hazırlamıştır. Çaykur Rizespor'un başına geçmesiyle birlikte Palut, hem taktiksel zekâsı hem de oyuncularla olan iletişimiyle Süper Lig'de fark yaratmayı başarmıştır.

İLHAN PALUT NERELİ?

İlhan Palut, Hatay doğumludur. Hatay'ın futbol kültürünü özümseyerek büyüyen Palut, kariyerine de bu şehirde başlamıştır. Futbola olan ilgisi ve yeteneği, Hatayspor altyapısında dikkat çekmesine neden olmuştur. Bu köklü şehir ve takım bağı, onun saha içi performansını ve saha dışı liderlik özelliklerini şekillendirmiştir.

İLHAN PALUT HANGİ TAKIMLI?

İlhan Palut'un futbolculuk kariyerinin en uzun ve etkili dönemi Hatayspor'da geçmiştir. Orta saha oyuncusu olarak görev yaptığı bu takımda 338 lig maçına çıkarak 32 gol kaydetmiştir. Hatayspor ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Palut, ardından 1. Lig'de play-off mücadelesi vererek kulübün tarihine önemli katkılarda bulunmuştur.

Futbolculuk kariyeri boyunca ayrıca Adana Demirspor'da iki sezon oynayan Palut, ardından tekrar Hatayspor'a dönmüş ve Çorumspor'a kiralık olarak gitmiştir. Bu deneyimlerin ardından 2009 yılında futbolculuk kariyerini noktalayarak teknik direktörlük yoluna adım atmıştır.

Günümüzde ise İlhan Palut, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü üstlenmiş durumdadır. Takımın oyun anlayışını modern ve disiplinli bir sistem üzerine kurarak, Süper Lig'de kalıcı başarı hedeflemektedir.

İLHAN PALUT'UN KARİYERİ

Hatayspor (1. Dönem)

1996 yılında profesyonelliğe adım atan İlhan Palut, orta saha oyuncusu olarak Hatayspor'da uzun yıllar görev almıştır. Sekiz sezon boyunca takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olmuş ve saha içindeki liderliğiyle öne çıkmıştır.

Adana Demirspor Dönemi

2004 yılında Adana Demirspor'a transfer olan Palut, burada iki sezon boyunca forma giymiştir. Takım içindeki disiplini ve oyun zekâsı ile dikkat çeken Palut, Hatayspor'a geri dönmeden önce burada önemli deneyimler kazanmıştır.

Hatayspor (2. Dönem) ve Çorumspor

2006 yılında Hatayspor'a dönen Palut, üç sezon daha bu takımda forma giymiştir. 2007-2008 sezonunda ise Çorumspor'a kiralık olarak gönderilmiş, 2009'da futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır.