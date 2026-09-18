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Günlük yaşamda yapılan para transferlerinin önemli bir bölümü banka hesapları üzerinden gerçekleştiriliyor. Havale ve EFT işlemleri birkaç saniye içerisinde tamamlanırken, işlem sırasında doldurulan açıklama bölümü transferin hangi amaçla yapıldığını gösteren bilgiler arasında yer alıyor. Peki, IBAN’a para gönderirken açıklama kısmına ne yazılmalı? IBAN'a açıklama yazmamak ne anlama gelir? Detaylar...

IBAN’A PARA GÖNDERİRKEN AÇIKLAMA KISMINA NE YAZILMALI?

Alışveriş, kira, borç, emanet veya farklı bir ödeme nedeniyle gerçekleştirilen para transferlerinde açıklamanın işlemin gerçek amacına uygun şekilde yazılması önem taşıyor. Çünkü banka kayıtlarında yer alan transfer bilgileri, daha sonra yapılabilecek mali incelemelerde veya taraflar arasında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda işlemin niteliğinin değerlendirilmesine yardımcı olabiliyor.

Özellikle düzenli ve ticari nitelik taşıyabilecek para hareketlerinde transferin amacı ile banka hesabındaki hareketlerin birbiriyle uyumlu olması önem kazanıyor. Bu nedenle IBAN üzerinden para gönderilirken açıklama bölümünün boş bırakılması ya da gerçek işlem nedenini yansıtmayan ifadelerin kullanılması yerine, ödemenin amacı açık ve gerçeğe uygun biçimde belirtiliyor.

“KİRA” AÇIKLAMASIYLA GÖNDERİLEN ÖDEMELER

Kira ödemeleri, banka transferlerinde açıklama bölümünün düzenli olarak kullanıldığı işlemler arasında bulunuyor. Kiracılar tarafından yapılan ödemelerde “kira”, “kira ödemesi” veya “kira bedeli” gibi ifadeler kullanılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığına göre gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler, belirli şartlar altında gelir vergisine tabi tutuluyor. 2025 yılı için mesken kira gelirlerinde 47 bin TL istisna uygulanırken, beyan yükümlülüğü gelirin niteliğine ve ilgili şartlara göre değişiyor.

Bu nedenle banka hesabına düzenli şekilde kira açıklamasıyla gelen ödemeler ile kira gelirlerinin beyan durumu arasında uyum bulunması önem taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığının rehberlerinde de beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucunda tespit edilebileceği belirtiliyor.

Kira ödemelerinin banka veya posta idaresi aracılığıyla belgelenmesine ilişkin de düzenlemeler bulunuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, konut ve iş yeri kiralamalarında kira ödemelerinin banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerektiğini belirtiyor.

IBAN'A AÇIKLAMA YAZMAMAK NE ANLAMA GELİR?

IBAN transferinde açıklama bölümünün boş bırakılması, işlemin neden gerçekleştirildiğini banka dekontunda açık şekilde göstermiyor. Aynı durum yalnızca nokta gibi anlamsız bir ifade kullanılması veya işlemin gerçek amacını açıklamayan bir not yazılması halinde de ortaya çıkabiliyor.

Özellikle taraflar arasında daha sonra anlaşmazlık çıkabilecek para transferlerinde açıklama bölümünün boş olması ispat açısından sorun oluşturabiliyor. Örneğin bir kişiye daha sonra geri alınmak üzere para gönderildiğinde, transfer sırasında bunun borç verme amacıyla yapıldığının belirtilmemesi, paranın hangi amaçla gönderildiğinin sonradan ortaya konulmasını zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle para transferlerinde açıklama bölümünün işlemin gerçek nedenini gösterecek şekilde doldurulması önem taşıyor. Ancak dekonta bir açıklama yazılması da tek başına işlemin hukuki veya ticari niteliğini kesin olarak belirleyen bir unsur olarak değerlendirilmemeli.

BORÇ VE EMANET TRANSFERLERİNDE AÇIKLAMA

Bir kişiye borç olarak para gönderiliyorsa açıklama bölümüne işlemin gerçek niteliğini ifade eden bir açıklama yazılması, transferin amacı konusunda banka kaydı oluşturuyor.

Bununla birlikte dekonta yalnızca “borç”, “borç iadesi” veya “emanet para” yazılması, işlemin her durumda bu nitelikte kabul edileceği anlamına gelmiyor.

Özellikle ticari faaliyet yürüten bir kişinin hesabına farklı kişilerden düzenli ve benzer açıklamalarla para gelmesi halinde, işlemlerin gerçek niteliğinin ayrıca değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Böyle bir durumda taraflar arasındaki ilişkinin sözleşme, senet veya diğer belgeler üzerinden ortaya konulması önem kazanabiliyor.

TİCARİ ÖDEMELERDE AÇIKLAMA VE BELGELER

Ürün veya hizmet satın alınması amacıyla yapılan transferlerde açıklama bölümüne işlemi tanımlayan ifadeler yazılabiliyor. “Ürün bedeli”, “hizmet bedeli”, “elbise parası” veya sipariş numarası gibi bilgiler, ödemenin hangi işlemle bağlantılı olduğunu göstermeye yardımcı olabiliyor.

Ticari bir işlem söz konusu olduğunda banka dekontundaki ödeme bilgisi ile işlem kapsamında düzenlenen fatura veya fiş arasında bağlantı kurulabilmesi önem taşıyor.

Bu nedenle açıklama bölümünde gerçekte gerçekleşen işlemi ifade eden bilgilerin kullanılması, daha sonra ödemenin hangi amaçla yapıldığının belirlenmesini kolaylaştırabiliyor.

KİŞİSEL IBAN'A YAPILAN TİCARİ ÖDEMELER

IBAN üzerinden yapılan alışverişlerde de transferin amacı önem taşıyor. Özellikle bir işletmeden veya sosyal medya üzerinden satış yapan bir hesaptan ürün ya da hizmet satın alınması durumunda gönderilen paranın niteliği açıklama bölümünde belirtilebiliyor.

Ürün veya hizmet karşılığında yapılan ödemelerde transferin ticari niteliğinin banka hareketlerinden anlaşılabilmesi mümkün olabiliyor. Bu nedenle ödeme ile ilgili satış kaydı, fatura veya fiş gibi belgelerle banka transferi arasında bağlantı kurulması önem taşıyor.

Müşterilerin işletmenin kurumsal ödeme kanalları yerine kişisel IBAN hesaplarına yönlendirilmesi de denetimlerde dikkate alınabilecek konular arasında yer alıyor. Ticari faaliyetten kaynaklanan bir ödemenin kayıt dışı bırakıldığının tespit edilmesi halinde işletme açısından vergi ve usulsüzlük yönünden sonuçlar gündeme gelebiliyor.

YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLERDE AÇIKLAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Yüksek tutarlı para hareketlerinde transferin kaynağı ve gönderilme amacı daha fazla önem kazanabiliyor. Bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde paranın kaynağı, işlem amacı ve kişinin finansal hareketleriyle uyumu gibi unsurların değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor.

Kaynağı veya amacı açıklanamayan olağan dışı para hareketleri, bankaların uyum süreçleri kapsamında daha ayrıntılı incelemeye konu olabiliyor.

Kaynak içerikte, belirli yüksek tutarlı transferlerde işlem amacının en az 20 karakterle açıklanmasının talep edildiği de belirtiliyor. Bu nedenle yüksek meblağlı bir transfer gerçekleştirilirken açıklama bölümünün işlemin gerçek amacını açıkça ifade edecek şekilde doldurulması önem taşıyor.

DEKONTA GERÇEK İŞLEM NEDENİNİ YAZMAK

Banka transferlerinde açıklama bölümünün temel amacı, yapılan ödemenin hangi nedenle gerçekleştirildiğini belirtmek. Bu nedenle açıklamada gerçekte yapılmayan bir işlemi ifade eden bilgiler yerine, gerçekleşen işlemin niteliğini anlatan ifadelerin kullanılması gerekiyor.

Bir kişiye borç veriliyorsa “borç verme”, araç alımı için ödeme yapılıyorsa “araç satış peşinatı”, eğitim masrafı karşılanıyorsa “eğitim gideri” gibi işlemin gerçek amacını anlatan açıklamalar kullanılabiliyor.

Ticari veya resmi bir alım satım işlemi söz konusu olduğunda ise fatura numarası, sözleşme tarihi ya da işlemle bağlantılı belge bilgilerinin açıklamaya eklenmesi, ödemenin hangi işlem kapsamında yapıldığının sonradan belirlenmesini kolaylaştırabiliyor.

Sonuç olarak IBAN üzerinden para gönderirken açıklama bölümünü tamamen boş bırakmak, yalnızca nokta koymak veya gerçek işlemle ilgisi olmayan ifadeler kullanmak yerine, transferin gerçek amacını açık ve doğru şekilde belirtmek önem taşıyor. Özellikle kira, borç, emanet ve ticari ödemelerde banka hareketinin niteliği ile işlemi destekleyen diğer belgelerin birbiriyle uyumlu olması önem kazanıyor.