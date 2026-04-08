Hurda teşviki SON DURUM! Hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? Engelliye, emekliye ÖTV'siz araç alımı Meclis'ten geçti mi?

Ekonomi gündeminde uzun süredir gündemden düşmeyen hurda teşviki, özellikle otomotiv piyasasında hareketlilik yaratmayı hedefleyen önemli bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. 25 yaşını aşmış araçların trafikten çekilmesini amaçlayan bu teşvik, hem çevresel hem de ekonomik açıdan kapsamlı bir stratejiyi içeriyor. Özellikle dar gelirli haneler ve ilk kez araç almayı düşünenler için büyük fırsatlar sunan düzenleme, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? Engelliye, emekliye Ötv'siz araç alımı Meclis'ten geçti mi? Detaylar...

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM!

Hurda teşviki çerçevesinde öne çıkan bir diğer uygulama ise “ÖTV’siz ilk araç” avantajı. Bu uygulama, üzerinde araç kaydı olmayan ve belirli kriterleri karşılayan ailelerin, yalnızca Türkiye’de üretilen otomobilleri ÖTV ödemeden satın alabilmesine imkân tanıyor. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla hazırlanan taslak, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere yönelik teşvikleri de kapsayarak, hem yerli üretimi hem de aile ekonomisini desteklemeyi hedefliyor.

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda teşviki ve ÖTV düzenlemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ekonomi odaklı kanun teklifleri kapsamında ele alındı. Genel Kurul’da yapılan görüşmeler sonucunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin üç maddesi kabul edilerek yasama sürecinde önemli bir aşama kaydedildi.

Görüşmeler sırasında kabul edilen önerge ile, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeler dikkate alınarak kanun teklifi yeniden şekillendirildi. Böylece hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınacak araçlar için belirlenen kurallar netleşti.

Yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyeti kapsamında alınan araçların elden çıkarılması belirli sınırlamalara tabi. Satın alım sonrası belirlenen süre dolmadan satış yapılması durumunda, başlangıçta ödenmeyen ÖTV’nin sonradan talep edilebilmesi söz konusu olabiliyor. Bu nedenle araç alım süreçlerinin dikkatle planlanması büyük önem taşıyor.

ENGELLİYE EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yeni düzenleme, ÖTV muafiyetinin kapsamını genişleterek daha fazla grubu kapsıyor. Özellikle ortopedik engeli bulunan ve sürücü belgesi alamayan, engel oranı yüzde 40 ve üzeri bireyler de bu teşvikten faydalanabilecek.

ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni düzenleme ile engellilik oranı yüksek bireylerin araç edinme süreçleri kolaylaştırıldı. Buna göre:

Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan bireyler, on yılda bir kez olmak üzere ÖTV istisnasından yararlanabilecek.

Engel oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen üst fiyat sınırları çerçevesinde ÖTV ödemeden araç satın alabilecek.

Engel oranı daha düşük olan kişiler ise aracın özel tertibatla donatılması şartıyla muafiyetten faydalanabilecek.

Bu düzenleme, engellilerin ulaşım ihtiyaçlarını daha erişilebilir hâle getirirken, her engel grubuna göre farklı kriterler uygulanmasını sağlıyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI KAMPANYASINDA HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30 Aralık 2023’te yayımladığı Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ne göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf şekilde satın alınabilecek araçların kriterleri netleşti:

Araçların ÖTV dahil satış bedeli 2.873.900 TL’nin altında olmalı.

En az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olmalı.

Bu iki kriteri karşılayan otomobiller, ÖTV ve MTV muafiyeti kapsamında alınabilecek.

ÖTV'SİZ ARAÇLAR LİSTESİ

TOGG: T10X, T10FF

Fiat: Egea Sedan, Egea Cross

Renault: Clio, Megane Sedan, Duster

Toyota: Corolla, Corolla Hybrid, C-HR

Hyundai: i20, Bayon, i10

Dacia: Sandero Stepway

Örnek Fiyatlar

Togg T10X: Liste 1.862.000 TL › ÖTV’siz 1.692.727 TL

Toyota Corolla: Liste 1.650.000 TL › ÖTV’siz 916.667 TL

Fiat Egea Sedan: Liste 1.150.000 TL › ÖTV’siz 638.889 TL

Renault Megane: Liste 1.950.000 TL › ÖTV’siz 1.083.333 TL

Hyundai Bayon: Liste 1.450.000 TL › ÖTV’siz 805.556 TL

Bu düzenlemeler, hem hurda teşviki hem de ÖTV muafiyeti kapsamında Türkiye’de otomotiv piyasasında önemli bir canlılık yaratmayı hedefliyor.