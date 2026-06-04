Hurda Teşviki ÖTV indirimi SON DAKİKA! Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi? 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç ne zaman çıkacak?

Haziran ayının ilk günleriyle birlikte Türkiye’de otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren iki önemli başlık kamuoyunun gündeminde üst sıralara yükseldi. Dar gelirli ailelerin ilk kez sıfır kilometre araç sahibi olabilmesini hedeflediği belirtilen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile trafikteki yaşlı araç parkının yenilenmesini amaçlayan “Hurda Araç Teşviki” düzenlemesi, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi? Hurda teşviki, 25 yaş üstü ÖTV'siz sıfır araç ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA!

Türkiye genelinde araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alan hurda teşviki düzenlemesiyle ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Kamuoyuna yansıyan taslak çalışmalar doğrultusunda, uzun yıllardır trafikte bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

Hazırlanan düzenleme kapsamında, belirli yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımlarında çeşitli avantajların sağlanması öngörülüyor. Özellikle yerli üretim araçların tercih edilmesini teşvik edecek destek mekanizmalarının da taslak çalışmalar içerisinde değerlendirildiği belirtiliyor.

Hurda teşviki düzenlemesiyle birlikte hem çevresel etkilerin azaltılması hem de trafik güvenliğinin artırılması hedefleri ön plana çıkıyor. Eski araçların oluşturduğu bakım maliyetleri, yakıt tüketimi ve emisyon değerleri dikkate alınarak araç parkının gençleştirilmesi amaçlanıyor.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi konusunda kamuoyunda oluşan yoğun ilginin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yürütülecek olası yasal süreçlere çevrildi.

Meclis gündeminde yer alması beklenen düzenleme kapsamında, hurdaya ayrılan eski araçlar karşılığında yeni yerli araç alımlarında çeşitli vergi avantajlarının sağlanması öngörülüyor. Ancak mevcut durumda söz konusu düzenlemenin yasalaştığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konuya ilişkin dikkat çeken gelişmelerden biri ise MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in daha önce TBMM’ye sunduğu kanun teklifini yeniden sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması oldu. Özdemir, paylaşımında hurda araç düzenlemesinin önemine dikkat çekerek teklifin yeniden gündeme taşındığını ortaya koydu.

Vatandaşlar tarafından merak edilen “Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, süreçle ilgili resmi kararların TBMM’de yürütülecek çalışmalar sonrasında netleşmesi bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK, ŞARTLARI NELER?

Kulis bilgilerine yansıyan taslak çalışmalar doğrultusunda, hurda teşviki düzenlemesinin yalnızca eski araçların trafikten çekilmesini değil, aynı zamanda ilk kez araç sahibi olacak ailelerin desteklenmesini de içeren kapsamlı bir yapı üzerine şekillendirildiği belirtiliyor.

Taslak çalışmalarda öne çıkan başlıklar arasında şu kriterler yer alıyor:

En Az 3 Çocuk Şartı

Programdan öncelikli olarak en az 3 çocuk sahibi geniş ailelerin yararlanmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Böylece kalabalık ailelerin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Üzerine Kayıtlı Araç Bulunmaması

Destek programından yararlanacak kişilerin üzerlerine kayıtlı herhangi bir otomobil bulunmaması planlanıyor. Bu kriterin, ilk kez araç sahibi olacak ailelere öncelik verilmesi amacıyla değerlendirildiği belirtiliyor.

Yerli Üretim Araç Şartı

Taslak çalışmalar kapsamında desteklerin Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip modeller için uygulanması öngörülüyor. Bu kapsamda yerli üretim yapan markaların destek mekanizmasında yer alabileceği ifade ediliyor.

Finansman Desteği

Planlanan modelde yalnızca vergi avantajlarının değil, aynı zamanda düşük faizli kredi seçenekleri, uzun vadeli ödeme planları ve esnek finansman modellerinin de sunulması hedefleniyor.

Söz konusu şartlar kamuoyuna yansıyan taslak bilgiler doğrultusunda şekillenirken, nihai kriterlerin yasal düzenleme sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARA HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Taslak çalışmalarda öne çıkan başlıklardan biri de 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini amaçlayan hurda teşviki modeli olarak gösteriliyor.

Düzenlemenin temel amacı; ekonomik ömrünü tamamlamış, çevresel etkileri yüksek olan ve sürüş güvenliği açısından risk oluşturabilecek araçların geri dönüşüm süreçlerine yönlendirilmesi olarak belirtiliyor.

Planlanan sistem kapsamında, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni yerli araç alımlarında çeşitli avantajlar sağlanması hedefleniyor. Bu avantajlar arasında ek ÖTV indirimi ve finansal destek seçeneklerinin yer alabileceği ifade ediliyor.

Uzun süredir gündemde bulunan hurda araç teşviki uygulaması, özellikle eski model araç sahipleri tarafından yakından takip edilirken, düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde Türkiye’deki araç parkının yenilenmesine yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

TBMM’de ilerleyen süreçte ele alınması beklenen kanun teklifine ilişkin gelişmeler, otomotiv sektörü ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor.