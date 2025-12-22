Hayyam Garipoğlu, Türkiye iş dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. İş adamı kimliğiyle tanınmasının yanı sıra televizyon kanalı sahibi ve yazarlığıyla da bilinmektedir. Ancak kariyeri boyunca adını çeşitli iddialar ve yargı süreçleri ile duyurmuştur. Peki, Hayyam Garipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayyam Garipoğlu serveti ne kadar?Hayyam Garipoğlu'nun şirketleri neler? Detaylar...

HAYYAM GARİPOĞLU KİMDİR?

Hayyam Garipoğlu, 1 Ocak 1954 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından biri olarak tanınan Garipoğlu, Garipoğlu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Garipoğlu, iş hayatına Adana merkezli İpeks Tekstil ile başlamış ve ardından önemli şirket satın alımları ile büyümüştür. 1976 yılında Halil Bezmen'e ait Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A.Ş.'yi 35 milyon dolar karşılığında satın alarak iş dünyasında dikkatleri üzerine çekmiştir.

Aynı dönemde Sümerbank özelleştirme ihalesine katılarak 103,5 milyon dolara satın almış, ardından POAŞ'ın özelleştirme ihalesinde 1,6 milyar dolarlık teklif vererek Türkiye'nin en büyük ihalelerinden birine imza atmıştır.

İş dünyasındaki bu başarılarının yanı sıra, Garipoğlu'nun adı çeşitli davalar ve iddialarla da anılmıştır. Özellikle Türkbank satışı, Malki cinayeti ve Münevver Karabulut cinayeti soruşturmaları ile kamuoyunun ilgisini çekmiştir.

Garipoğlu, 2006 yılında biyografi kitabı Sus Konuşma!'yı yayımlamış ve kitap, hem Türkçe hem İngilizce olarak ücretsiz e-kitap formatında internet üzerinden paylaşılmıştır.

HAYYAM GARİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Hayyam Garipoğlu, 1 Ocak 1954 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.

HAYYAM GARİPOĞLU NERELİ?

Hayyam Garipoğlu, Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana'nın Ceyhan ilçesi doğumludur. İş hayatına da Adana'da başlamış ve İpeks Tekstil ile bölgesel bir başarı elde ettikten sonra ulusal ve uluslararası yatırımlara yönelmiştir.

HAYYAM GARİPOĞLU SERVETİ NE KADAR?

Hayyam Garipoğlu'nun serveti, yaptığı şirket alımları ve özelleştirme ihaleleri ile dikkat çekmektedir. 1976'da Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A.Ş.'yi 35 milyon dolara, Sümerbank'ı 103,5 milyon dolara ve POAŞ ihalesinde 1,6 milyar dolara satın alması, servetinin boyutunu gözler önüne sermektedir.

Romanya'da Petromidia rafinerisini 450 milyon dolara satın alması, Garipoğlu'nun uluslararası iş yatırımlarına yöneldiğinin en önemli göstergesidir. Servetinin büyük kısmı, enerji, tekstil ve finans sektörlerindeki yatırımlarına dayanmaktadır.

HAYYAM GARİPOĞLU ŞİRKETLERİ

Hayyam Garipoğlu'nun iş dünyasındaki en önemli girişimleri şunlardır:

İpeks Tekstil: Garipoğlu'nun Adana'daki temel iş girişimi ve kariyerinin başlangıç noktası.

Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A.Ş.: 1976 yılında satın alınan bu şirket, Garipoğlu'nun sanayi alanındaki önemli yatırımıdır.

Sümerbank: 103,5 milyon dolara satın alınan Sümerbank, Garipoğlu'nun finans ve özelleştirme sektöründe adını duyurmasını sağlamıştır.

Ceyhan Holding: Garipoğlu'nun uluslararası yatırımlarını yönettiği holding şirketi.

Petromidia Rafinerisi (Romanya): 450 milyon dolarlık yatırım ile enerji sektörüne yönelmiştir.

Smart Holiday TV: Tatil paketleri pazarlayan televizyon kanalı. Garipoğlu'nun medya sektöründeki en bilinen yatırımıdır.

Garipoğlu'nun şirket portföyü, tekstil, enerji, finans ve medya alanlarını kapsayacak şekilde çeşitlenmiştir.