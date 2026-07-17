HALKA ARZ TAKVİMİ: Temmuz Ağustos aylarında hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama süreci ne zaman başlayacak?

Borsa İstanbul’da yatırım yapan tasarruf sahipleri, 2026 yılının temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşmesi beklenen halka arzları yakından takip ediyor. Şirketlerin finansman kaynaklarını artırmak, büyüme hedeflerini desteklemek ve yeni yatırımlarını hayata geçirmek amacıyla başvurduğu halka arz süreçleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylarının ardından yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, Temmuz Ağustos aylarında hangi şirketler halka arz olacak? Detaylar haberimizde.

TEMMUZ AĞUSTOS AYLARINDA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

2026 Temmuz-Ağustos döneminde halka arz hazırlığında olan şirketler, SPK’dan aldıkları onayların ardından talep toplama sürecine hazırlanıyor. Onaylanan şirketlerin halka arz bilgileri, yayımlanan izahnamelerle birlikte netlik kazanıyor.

SPK onayı alan şirketler arasında Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Masfen Enerji AŞ, Metgün Enerji Yatırımları AŞ ve Kardemir Çelik Sanayi AŞ yer alıyor.

Bu şirketlerin halka arz süreçlerinde sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri birlikte uygulanırken, yatırımcılara sunulacak pay miktarları ve halka arz fiyatları da açıklandı.

ALBAYRAK HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ HALKA ARZ DETAYLARI

SPK tarafından halka arzına onay verilen şirketlerden biri olan Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, halka arz işlemini sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirecek.

Şirketin halka arz kapsamında hem yeni pay ihracı yapması hem de mevcut ortaklara ait belirli payların yatırımcılara sunulması planlanıyor.

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz bilgileri şu şekilde:

Mevcut sermaye: 201 milyon TL

Halka arz sonrası sermaye: 250 milyon TL

Sermaye artırımı: 49 milyon TL nominal değerli pay

Ortak satışı: 21 milyon TL nominal değerli pay

Halka arz fiyatı: 38,60 TL

Şirketin halka arzdan elde edeceği kaynakların, finansal yapının güçlendirilmesi ve büyüme hedeflerinin desteklenmesi amacıyla kullanılması bekleniyor.

MASFEN ENERJİ AŞ HALKA ARZ DETAYLARI

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Masfen Enerji AŞ de 2026 yaz döneminde halka arz sürecine hazırlanan şirketler arasında bulunuyor.

Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri yeni yatırımların finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla değerlendirmeyi planlıyor.

Masfen Enerji AŞ’nin halka arz kapsamında açıklanan bilgileri şöyle:

Mevcut sermaye: 500 milyon TL

Halka arz sonrası sermaye: 555 milyon TL

Sermaye artırımı: 55 milyon TL nominal değerli pay

Ortak satışı: 30 milyon TL nominal değerli pay

Halka arz fiyatı: 45,68 TL

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin halka arz süreci, yatırımcıların takip ettiği önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI AŞ HALKA ARZ DETAYLARI

SPK’dan halka arz onayı alan şirketlerden biri de Metgün Enerji Yatırımları AŞ oldu. Şirket, halka arz kapsamında sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerini birlikte uygulayacak.

Metgün Enerji Yatırımları AŞ’nin halka arz bilgileri şu şekilde açıklandı:

Mevcut sermaye: 544 milyon 421 bin TL

Halka arz sonrası sermaye: 635 milyon TL

Sermaye artırımı: 90 milyon 579 bin TL nominal değerli pay

Ortak satışı: 45 milyon TL nominal değerli pay

Halka arz fiyatı: 20,00 TL

Şirketin halka arz süreciyle birlikte sermaye yapısının güçlendirilmesi ve yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

KARDEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ HALKA ARZ DETAYLARI

Ağır sanayi sektöründe faaliyet gösteren Kardemir Çelik Sanayi AŞ, SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin halka arz işlemi kapsamında yatırımcılara sunulacak pay miktarları ve sermaye değişiklikleri belli oldu.

Kardemir Çelik Sanayi AŞ’nin halka arz detayları şöyle:

Mevcut sermaye: 720 milyon TL

Halka arz sonrası sermaye: 830 milyon TL

Sermaye artırımı: 110 milyon TL nominal değerli pay

Ortak satışı: 18 milyon TL nominal değerli pay

Halka arz fiyatı: 35,00 TL

Şirketin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi bekleniyor.

TALEP TOPLAMA SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SPK tarafından halka arzına onay verilen şirketlerin talep toplama tarihleri, şirketlerin izahnamelerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanmasının ardından kesinleşecek.

Mevcut takvime göre halka arzların önemli bölümünün 2026 yılının temmuz ayının son haftası ile ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Talep toplama işlemleri, halka arza aracılık eden yetkili aracı kurumlar ve bankalar üzerinden gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, belirlenen tarihler içerisinde halka arz taleplerini ilgili yatırım kuruluşları aracılığıyla iletebilecek.

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçlarının açıklanması ve pay dağıtım işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dağıtım sonuçlarının ise en geç iki iş günü içerisinde kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

2026 Temmuz-Ağustos dönemi halka arz takvimi, SPK ve şirketler tarafından yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda güncellenebilecek. Yatırımcıların süreç boyunca şirketlerin yayımladığı izahnameleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.