Günay Güvenç kimdir? Günay Güvenç kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oyandı?

Modern Türk futbolunda istikrarlı performansı, profesyonelliği ve karakteriyle öne çıkan Günay Güvenç'in kariyeri; Almanya'daki amatör liglerden Süper Lig devlerine uzanan örnek bir başarı öyküsü niteliği taşıyor. Peki, Günay Güvenç kimdir? Günay Güvenç kaç yaşında, nereli? Günay Güvenç hangi takımlarda oynadı? Detaylar...

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?

Profesyonel futbol kariyeri boyunca dinamizmi, refleksleri ve oyun içinde liderliğiyle öne çıkan Günay Güvenç; 25 Haziran 1991'de Almanya'nın Neu Ulm kentinde dünyaya geldi. Futbol yolculuğunun temelleri Almanya'daki başarılı altyapı sistemlerinde atıldı.

Henüz genç yaşlarda gösterdiği potansiyel, onu kısa sürede üst liglere taşıdı. Kariyerini Almanya'daki amatör futbol ortamında SSV Ulm 1846 altyapısında başlatan Günay, zamanla profesyonel sahneye geçiş yaptı. Bugün Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın kadrosunda tecrübeli bir kaleci olarak görev almaktadır.

GÜNAY GÜVENÇ KAÇ YAŞINDA?

Günay Güvenç, 25 Haziran 1991 doğumludur ve 2025 itibarıyla 33 yaşındadır.

GÜNAY GÜVENÇ NERELİ?

Günay Güvenç, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Neu Ulm şehrinde dünyaya gelmiştir. Almanya'da doğup büyüyen Güvenç, futbola da burada başlamış ancak kariyerinin üst basamaklarını Türkiye'de inşa etmiştir.

GÜNAY GÜVENÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Günay Güvenç'in kariyeri; Almanya alt liglerinden Türkiye'nin en üst seviye kulüplerine uzanan güçlü bir yolculuktur. Aşağıda bu yolculuğun kritik durakları ayrıntılı şekilde açıklanmıştır:

ALMANYA YILLARI: SSV ULM 1846 VE STUTTGARTER KICKERS

Güvenç'in futbol temelini attığı ilk kulüp SSV Ulm 1846 oldu. Burada geçirdiği yıllar, disiplinli çalışma kültürünü edinmesini sağladı.

2009 yılında Stuttgarter Kickers altyapısına transfer olarak profesyonelliğe ilk adımı attı. Rezerv takımda gösterdiği performans dikkat çekerken, kısa sürede A takıma yükseldi. Kickers döneminde:

Hem 4. Liga hem 3. Liga seviyelerinde görev aldı

Genç yaşına rağmen istikrarlı performans gösterdi

Takımıyla 3. Lig'e yükselme başarısı yaşadı

Bileğindeki kırık nedeniyle 2012-13 sezonunun önemli bölümünü kaçırmasına rağmen döndüğünde takımının değişmez isimlerinden biri olmayı başardı.

TÜRKİYE'YE ADIM: BEŞİKTAŞ DÖNEMİ VE KİRALIK SERÜVENLER

2013-14 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Günay, Türkiye'de büyük kulüp atmosferiyle tanıştı.

İlk etapta A takımda üçüncü kaleci olarak bulunan Güvenç, daha fazla süre almak adına Adanaspor ve kısa süreli olarak Mersin İdman Yurdu dönemlerini kiralık olarak yaşadı.

Beşiktaş'a dönüşünde:

5 Şubat 2015'te Türkiye Kupası'nda ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi

Derbi atmosferinde Fenerbahçe maçına ikinci yarıda dahil olarak ligdeki ilk Beşiktaş tecrübesini yaşadı

2014-15 sezonunun son bölümünde Beşiktaş'ın birinci kalecisi olarak kritik müsabakalara çıktı

2015-16 sezonunda takımın şampiyonluk kadrosunda yer aldı

Bu süreç, onun Türkiye'deki en önemli basamaklardan biri olarak kayda geçti.

GÖZTEPE: SÜPER LİG'E ÇIKIŞIN MİMARLARINDAN

2016-17 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Kaleci Günay, burada kariyerinin en unutulmaz dönemlerinden birini yaşadı.

Göztepe ile:

Tüm lig maçlarında 90 dakika sahada kaldı

Play-off finalinde iki penaltı kurtararak takımını Süper Lig'e çıkaran kahramanlardan biri oldu

Bu performansı, Türkiye'deki kaleciler arasında adının en üst sıralarda anılmasına fırsat tanıdı.

GAZİANTEP FK: LİDERLİK, İSTİKRAR VE REKORLAR

20 Ağustos 2018'de Gaziantep FK ile sözleşme imzalayan Güvenç, burada adeta kulübün simge isimlerinden biri hâline geldi.

Gaziantep kariyerinde:

163 resmi maçta görev aldı

2019/20–2022/23 döneminde Süper Lig'in en çok penaltı kurtaran kalecisi oldu

6 Eylül 2022'de Galatasaray karşısında kalesine gelen 13 şutun 11'ini kurtararak kariyer rekorunu kırdı

Saha içindeki liderliği ve sürekliliği, onu Gaziantep FK kaptanlığına kadar taşıdı.

KASIMPAŞA: ZOR DÖNEMDE ZORLU GÖREV

2023 Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, takım kaptanı olan Günay, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandı.

Burada 8 maça çıkan deneyimli kaleci, kısa süreli bu dönemde de sorumluluk bilincini en üst düzeyde sergiledi.

GALATASARAY: KARİYERDE EN ÜST BASAMAK

1 Ağustos 2023'te Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Günay Güvenç, kariyerinin en prestijli adımlarından birini attı.

28 Ekim 2023'te Rizespor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı forma altında ilk resmi maçına çıktı

Takım rotasyonunda önemli bir güven unsuru hâline geldi

Tecrübesi ve oyun bilgisiyle Galatasaray'ın derin kadro yapılanmasına değer kattı

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Günay Güvenç, Türkiye A2 Millî Takımı'nda 4 kez forma giymiştir. Henüz A millî seviyede görev almamış olsa da performansı ve kulüp başarılarıyla dikkat çeken kaleciler arasında yer almaktadır.