Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Gümüş piyasasında dalgalanma sürüyor. Yatırımcılar, "Bugün gram gümüş kaç TL?" ve "Gümüş fiyatları hangi yönde hareket ediyor?" sorularının cevabını ararken, piyasalardaki güncel değişimleri yakından izliyor. Peki, Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki hareketler, gümüş fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Ekonomik gelişmeler ve yatırımcı ilgisinin artması, gümüş talebini yükseltiyor. "Bugün gram gümüş kaç TL?" ve "1 gram gümüş ne kadar?" soruları tekrar öne çıkarken, gümüşteki güncel durum ve piyasa analizleri haberin devamında sizlerle.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

3 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüşün alış fiyatı 79,27 TL, satış fiyatı ise 79,36 TL seviyesinde bulunuyor. Bu değerler, yatırımcıların gümüş alım ve satım işlemlerinde geçerli olan güncel fiyatları yansıtıyor. Gram gümüş, bireysel yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesinde tercih edilen değerli bir metal olarak öne çıkıyor ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak günlük dalgalanmalar gösterebiliyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

  • Açılış: 79,27 TL
  • Önceki Kapanış: 79,95 TL
  • Güncel Fiyat: 79,36 TL
  • Son 24 Saat Değişim: %-0,75
  • Haftalık Değişim: %11,39
  • Aylık Değişim: %18,68
  • Yıllık Değişim: %129,60
  • Son bir ayın en yüksek seviyesi: 01.12.2025 – 80,31 TL
  • Son bir ayın en düşük seviyesi: 04.11.2025 – 63,45 TL

Bu artış ve değişimler, yatırımcı ilgisi ve piyasa koşullarındaki gelişmelerle doğrudan bağlantılı.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 3 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için popüler bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha erişilebilir fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki yaygın kullanımı, gümüşe olan talebin sürekli canlı kalmasına ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Ancak gümüş, altına göre daha oynak bir yapıya sahip; kısa vadede ani fiyat dalgalanmaları görülebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmeleri, riskleri doğru analiz etmeleri ve gerekirse finansal danışmanlardan destek almaları önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilen gümüş, temkinli ve bilinçli bir stratejiyle portföye değer katabiliyor.

