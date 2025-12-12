Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 12 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son dönemde görülen oynaklık, yatırımcıların ilgisini yeniden bu değerli metale yönlendirdi. Küresel ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasalarındaki hareketlilik, gümüş fiyatlarının sık sık değişmesine yol açarken, "Gram gümüş şu anda ne kadar?" ve "Gümüşte hangi trend öne çıkıyor?" soruları yatırımcıların gündeminde ön plana çıkıyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

12 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüş, Bigpara ve Kobi Dünya Emtia Borsaları verilerine göre 87,40 TL alış ve 87,45 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 87,08 TL olan gümüş, günün ilk saatlerinde yaklaşık %0,42 oranında değer kazanarak pozitif bir başlangıç yaptı. Ons gümüşteki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanma, gümüşün yatırımcı radarında kalmasını sağlıyor. Gün içinde fiyat dalgalanmaları devam etse de genel trend, yükseliş yönünde seyrediyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatte %0,42 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, haftalık trendin pozitif seyrini destekler nitelikte. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentileri devam ederken, küresel piyasalardaki belirsizlikler kısa vadeli dalgalanmaları artırabilir. Gümüşün performansı, emtia ve döviz piyasalarını yakından takip eden yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gümüş, sanayideki yoğun kullanım alanları ve altına kıyasla daha erişilebilir fiyat seviyeleriyle portföyler için önemli bir alternatif sunuyor. Ancak yüksek volatilitesi nedeniyle yatırım stratejisi oluştururken dikkatli olunması gerekiyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Küresel ekonomik veriler ve faiz kararları

Ons gümüşteki uluslararası trendler

Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar

Jeopolitik gelişmeler

YATIRIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Güncel piyasa verilerini düzenli olarak takip etmek

Fiyat hareketlerini kısa, orta ve uzun vadeli perspektiften değerlendirmek

Risk-getiri dengesini koruyacak şekilde alım-satım planı yapmak

Gerektiğinde uzman görüşlerinden faydalanmak

