Küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir dönemde değerli metaller, yatırımcıların güvenli liman arayışında yeniden ön plana çıktı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) son faiz kararı ve küresel finans ekosisteminde önemli bir aktör olan Tether'in yatırım stratejisinde yaptığı değişiklik, özellikle altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü güçlü bir ivme yarattı. Peki, gümüş yükselmeye devam edecek mi? Gümüş fiyatları düşer mi? Şu an gümüş alınır mı? Detaylar...

FED KARARI VE TETHER HAMLESİ ETKİLİ OLDU

FED'in faizleri sabit tutma yönündeki kararı ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğine yönelik vurgusu, değerli metallere olan talebi destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Para politikasında sıkı duruşun korunması, yatırımcıların enflasyona karşı korunma aracı olarak altın ve gümüşe yönelmesini hızlandırdı.

Buna ek olarak, Tether'in yatırım portföyünün yüzde 10–15'ini fiziki altına ayırmayı planladığını açıklaması, piyasalarda güven algısını güçlendirdi. Bu hamle, yalnızca altın fiyatlarını değil, altınla yüksek korelasyon içinde hareket eden gümüşü de yukarı taşıyan önemli bir katalizör oldu.

GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE VE RAKAMLARLA YÜKSELİŞ

Altındaki güçlü seyre paralel olarak gümüş piyasasında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Ons gümüş 119,42 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Halihazırda ise yüzde 0,8'lik artışla 117,33 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yıl başından bu yana bakıldığında gümüşün getirisi yüzde 65,1'in üzerine çıkarak, birçok geleneksel yatırım aracını geride bırakmış durumda. Bu performans, gümüşün yalnızca sanayi metali değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım aracı olarak da konumlandığını bir kez daha ortaya koyuyor.

GÜMÜŞ YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Gümüş fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasının ardından en çok merak edilen soru, yükselişin devam edip etmeyeceği yönünde şekilleniyor. Mevcut tabloya bakıldığında, FED'in enflasyon vurgusunu sürdürmesi ve faizlerde gevşemeye gitmemesi, değerli metallere olan ilgiyi canlı tutuyor.

Altın fiyatlarını destekleyen dinamiklerin büyük ölçüde gümüşe de yansıdığı göz önüne alındığında, yatırımcıların portföy çeşitlendirme amacıyla gümüşe yönelmesi yükseliş eğiliminin korunmasına zemin hazırlıyor. Özellikle küresel finansal belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda gümüş, güvenli liman algısını güçlendirmeye devam ediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Gümüş fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişler, doğal olarak olası bir geri çekilme ihtimalini de gündeme getiriyor. Ancak mevcut veriler, sert bir düşüş senaryosundan ziyade dalgalı ancak güçlü bir seyri işaret ediyor.

FED'in faizleri sabit tutması ve enflasyon riskinin devam etmesi, gümüş üzerinde aşağı yönlü baskıyı sınırlayan temel faktörler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, altın destekli kurumsal hamlelerin sürmesi, gümüş fiyatlarının ani ve derin kayıplar yaşamasını zorlaştıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

ŞU AN GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüşün yıl başından bu yana sergilediği yüksek getiri performansı, "şu an gümüş alınır mı?" sorusunu yatırımcı gündeminin merkezine taşıdı. Mevcut seviyeler, gümüşün güçlü bir trend içerisinde hareket ettiğini gösterirken, yatırımcıların stratejik ve bilinçli adımlar atmasını da zorunlu kılıyor.

FED politikaları ve küresel yatırımcı davranışları dikkate alındığında, gümüşün portföylerde dengeleyici bir unsur olarak değerlendirildiği görülüyor. Özellikle uzun vadeli bakış açısına sahip yatırımcılar için gümüş, mevcut küresel ekonomik koşullar altında dikkatle izlenen bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor.