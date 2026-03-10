GS maçı kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. GS maçı saat kaçta? RAMS Park'taki mücadele dünya genelinde futbolseverlerin dikkatini çeken karşılaşmalar arasında yer alıyor.

GALATASARAY - LİVERPOOL İSTATİSTİKLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray, 36 takımlı tabloda 20. sırada yer aldı ve son 16 play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip bu aşamada İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşti. İstanbul'daki ilk karşılaşmada rakibini 5-2 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda oynanan mücadelede uzatmalar sonunda 3-2 yenilmesine rağmen toplam skor avantajıyla adını son 16 turuna yazdırdı.

Liverpool ise Şampiyonlar Ligi lig etabında 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu performansla 36 takımlı lig aşamasını 3. sırada tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, Avrupa'daki bu başarısını İstanbul'daki ilk maçta sürdürmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray ile Liverpool, lig etabında da karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan o mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Victor Osimhen 16. dakikada penaltıdan kaydetti.

GS MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması RAMS Park'ta yapılacak. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma, o gün oynanacak Şampiyonlar Ligi programında aynı saatte başlayan tek mücadele olacak. İstanbul'daki maçın tamamen dolu tribünler önünde oynanması beklenirken Galatasaray, rövanş öncesinde taraftarı önünde avantaj sağlayacak bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

GS MAÇI HANGİ KANALDA? (LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI)

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı Türkiye'de TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadele ayrıca Tabii platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

RAMS Park'taki karşılaşma dünya genelinde de büyük ilgi görüyor. Son yıllarda iç saha maçlarında oluşan atmosferle Avrupa spor kamuoyunun dikkatini çeken Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı mücadele futbolseverleri ekran başına toplayacak.