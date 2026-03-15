Gençlerbirliği - Beşiktaş muhtemel 11'ler: Beşiktaş Gençlerbirliği maçında kimler eksik?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Ankara'daki hazırlıklarını tamamlayarak maç için Ankara'ya hareket etti. Teknik direktörün maç öncesinde yapacağı son planlamalar merakla beklenirken, gözler Beşiktaş'ın muhtemel 11'lerine çevrildi. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği maçında kimler eksik? Detaylar haberimizde.
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Kadroya bakıldığında, sakatlıklarını atlatan bazı oyuncuların tekrar takıma dahil olduğu görülürken, bazı isimler ise maç kadrosunda yer almadı. Bu durum, maçın taktiksel dizilişini ve sahadaki oyun planını doğrudan etkileyecek.
Beşiktaş'ın olası 11'inde kaleyi deneyimli file bekçisi Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmada Wilfred Ndidi, Emmanuel Agbadou ve Felix Uduokhai gibi isimler öne çıkarken, orta sahada Orkun Kökçü ve Salih Uçan gibi dinamik oyuncuların görev yapması bekleniyor. Hücum hattında ise Cengiz Ünder ve Milot Rashica gibi hızlı oyuncularla gol arayışına çıkılacak.
Beşiktaş'ın maç kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:
Ersin Destanoğlu
Devis Vasquez
Emre Bilgin
Wilfred Ndidi
Milot Rashica
Salih Uçan
Hyeon-Gyu Oh
Orkun Kökçü
Cengiz Ünder
Emmanuel Agbadou
Felix Uduokhai
Junior Olaitan
Kartal Kayra Yılmaz
Vaclav Cerny
Kristjan Asllani
Gökhan Sazdağı
Jota Silva
Rıdvan Yılmaz
Tiago Djalo
Yasin Özcan
Amir Murillo
BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Beşiktaş cephesinde bu karşılaşma öncesi dört önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle Emirhan Topçu ve El Bilal Toure takımla çalışmalara başlamış olsa da henüz maç kadrosuna dahil edilmedi. Bunun yanı sıra Devrim Şahin ve Taylan Bulut da kadroda yer almayan isimler arasında.
Bu eksikler, teknik ekibin maç öncesi rotasyon stratejisini ve saha içi kombinasyonlarını yeniden şekillendirmesini gerektiriyor. Özellikle orta saha ve hücum hattında eksiklerin olması, rakip Gençlerbirliği karşısında oyunun ritmini doğrudan etkileyebilir.