Gazi Koşusu hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Gazi Koşusu hangi kanal veriyor?

Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü için Veliefendi Hipodromu’nda hazırlıklar tamamlandı. Türk at yarışçılığının derbisi olarak anılan koşuda 22 safkan, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte yarışacak. Peki, Gazi Koşusu hangi kanalda? İşte yanıtı...

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?

Gazi Koşusu’nu yarışseverler Kanal D ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen koşunun 100’üncüsü, İstanbul’da Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnızca bir kez koşabildikleri organizasyonda bu yıl 22 safkan mücadele edecek.

Yarışın 100. kez düzenlenecek olması nedeniyle ödül programında özel ikramiyeler de yer alacak. Bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak belirlendi. Koşuda ikinci olan tayın sahibine 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye ise 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiyenin sahibi olacak.

GAZİ KOŞUSU 2026 SAAT KAÇTA?

Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek Gazi Koşusu saat 17.15’te başlayacak. 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte yapılacak koşuya, üç yaşlı safkan İngiliz tayları katılacak. Yarış hayatlarında yalnızca bir kez bu koşuda start alabilen tayların mücadelesinde 22 safkan piste çıkacak.

Gazi Koşusu’nun 100. yarışında kazanan tayın sahibine verilecek toplam ödül, farklı ödeme kalemleriyle birlikte 126 milyon 870 bin liraya ulaşacak. At sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi olması halinde bu tutara yetiştiricilik primi de eklenecek ve toplam ödül 141 milyon 870 bin lira olacak. Yarışta birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak açıklanırken, dereceye giren diğer tayların sahiplerine de ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincilik için belirlenen ikramiyeler ödenecek.

100. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1- Aimus Liberatus - Özcan Yıldırım

2- Almighty Esprit - Salih Çelik

3- Anshba - Ayhan Kurşun

4- Ballad King - Akın Sözen

5- Bay Nalçakan - Halis Karataş

6- Brando - Ertuğrul Çizik

7- Ersele Beyi - Ercan Çankaya

8- Goldrakhan - Muhammed Mir Bilgin

9- Jazz Runner - Fırat Ramazan Bebek

10- Joyful Forever - Selim Kaya

11- Kralın Dansı - Hışman Çizik

12- Mandrake - Müslüm Çelik

13- Massimo Supremo - Erhan Aktuğ

14- Metal Heart - Mehmet Akif Solmaz

15- Mucho Bueno - Vedat Abiş

16- Rabovo - Ahmet Çelik

17- Silent Treatment - Mehmet Akyavuz

18- The Real One - Mehmet Salih Çelik

19- Upamecano - Gökhan Kocakaya

20- Whizbang - Sadettin Boyraz

21- Jaehaera - Ali Yıldız

22- Neuro Math - Mehmet Kaya