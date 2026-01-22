GALATASARAY ŞL MUHTEMEL RAKİPLERİ: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray Play-Off'ta rakip kim olacak?

Galatasaray, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi macerasında grup aşamasının 7. haftasını geride bıraktı ve elde ettiği 10 puanla büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasındaki performansıyla üst tura çıkmayı neredeyse garantiledi ve taraftarlarını heyecanlandıran bir sürecin içerisine girdi. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri kimler? Galatasaray Play-Off'ta rakip kim olacak? Detaylar haberimizde.

GALATASARAY ŞL MUHTEMEL RAKİPLERİ

X platformunda "Ülke Puanı" isimli hesap, Galatasaray'ın 10 puanla Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi için gereken olasılıkları detaylı şekilde hesapladı. Bu analizlere göre, son hafta maçında Manchester City karşısında alınacak sonuç, üst tur yolculuğu açısından kritik bir öneme sahip olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray, üst turda karşılaşabileceği muhtemel rakipler listesini de netleştirdi. Grup aşamasında gösterdiği istikrarlı performans sayesinde, play-off turuna güçlü bir şekilde adım atacak olan sarı-kırmızılıların potansiyel rakipleri arasında Avrupa'nın önde gelen kulüpleri bulunuyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off'unda karşılaşabileceği olası rakipler:

Newcastle United

Inter

Borussia Dortmund

Atalanta

Chelsea

Juventus

Sporting

PSG

Tottenham

Atletico Madrid

Bu liste, UEFA'nın kura çekimi öncesi yapılan hesaplamalar ve olası eşleşmeler doğrultusunda şekillendi. Galatasaray'ın üst tura çıkması neredeyse kesinleştiğinden, bu rakiplerden herhangi biriyle karşılaşması muhtemel.

GALATASARAY PLAY-OFF'TA RAKİP KİM OLACAK?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu rakibini belirleyen süreç oldukça kritik. 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile oynayacağı maç, sarı-kırmızılıların üst tur için puanını garantiye alması açısından büyük önem taşıyor.

X platformunda yapılan hesaplamalara göre, Galatasaray'ın elenmesi için son haftada aşağıdaki dokuz olasılıktan en az sekizinin gerçekleşmesi gerekiyor:

Kopenhag'ın Barcelona'ya karşı galip gelmesi

Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi

Olimpiyakos'un Ajax karşısında kazanması

Bilbao'nun Sporting karşısında galip gelmesi

PSV'nin Bayern'e karşı kazanması

Monaco'nun Juventus ile berabere kalması veya kazanması

Leverkusen'in Villareal maçından en az 1 puan alması

Marsilya'nın Brugge karşısında puan alması veya Brugge'un farklı kazanması

Karabağ'ın Liverpool karşısında az farkla yenilmesi veya puan alması

Bu ihtimallerin gerçekleşme olasılığı oldukça düşük olduğundan, Galatasaray'ın play-off turunda mücadele edeceği rakip büyük olasılıkla yukarıdaki listedeki takımlardan biri olacak.