Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, tarih yazmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Son 16 Turu play-off aşamasında İtalya devi Juventus'u eleyerek adını Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına yazdırdı. Peki, Galatasaray rakibi kim oldu? Galatasaray'ın Son 16 Turu'nda rakibi kim? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? Detaylar...

GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU?

"Galatasaray rakibi kim oldu?" sorusu, hem taraftarların hem de Avrupa futbol kamuoyunun gündeminde ilk sırada yer alıyor. Ancak sarı-kırmızılıların Son 16 Turu'ndaki rakibi henüz netleşmedi.

UEFA tarafından organize edilecek resmi kura çekimi sonrası eşleşmeler belli olacak. Devler Ligi'nde Son 16 Turu kura organizasyonu, 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Avrupa futbolunun merkezlerinden biri olarak kabul edilen Nyon'da yapılacak kura çekimi, play-off rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacak. Bu kura, turnuvanın kaderini belirleyecek en kritik aşamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'ın muhtemel eşleşmesi, kura çekimi sonrası UEFA'nın resmi kanalları aracılığıyla duyurulacak.

GALATASARAY'IN SON 16 TURU'NDA RAKİBİ KİM?

Galatasaray'ın Son 16 Turu'ndaki rakibi, Juventus engelinin aşılmasının ardından daha da büyük bir merak konusu haline geldi. İstanbul'da oynanan ilk maçta ortaya konan hücum performansı ve 5 gollü galibiyet, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Torino'daki 3-2'lik mağlubiyete rağmen elde edilen tur başarısı, Galatasaray'ın Avrupa'daki rekabet gücünü bir kez daha kanıtladı. Teknik disiplin, hücum etkinliği ve maç yönetimi açısından dengeli bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, Son 16 Turu'nda da iddialı olduklarının sinyalini verdi.

Kura çekiminin ardından eşleşmenin netleşmesiyle birlikte hem taktik analizler hem de istatistiksel karşılaştırmalar gündeme gelecek. Özellikle Avrupa kupalarında geçmiş performanslar, iç saha avantajı ve kadro derinliği gibi faktörler, eşleşmenin kaderini belirleyen unsurlar arasında olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Juventus'u eleyerek Son 16 Turu'na yükselen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri İngiltere Premier Lig temsilcileri olarak dikkat çekiyor.

Bu noktada iki güçlü aday öne çıkıyor:

Liverpool

Tottenham Hotspur

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Liverpool ile karşı karşıya gelmiş ve RAMS Park'ta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların Avrupa devlerine karşı ne kadar etkili olabileceğini gösteren önemli bir referans niteliği taşıyor.

Tottenham ise fizik gücü ve tempolu oyun yapısıyla dikkat çeken bir ekip. Olası bir eşleşmede Galatasaray'ın oyun planı, savunma direnci ve geçiş hücumlarındaki etkinliği belirleyici rol oynayacak.

Son 16 Turu'nda karşılaşılacak rakip kim olursa olsun, Galatasaray'ın Juventus karşısında sergilediği özgüvenli performans, Avrupa arenasında ciddi bir mesaj verdi.