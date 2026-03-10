Galatasaray Liverpool muhtemel 11'ler: Galatasaray Liverpool maçında kimler esik, cezalı, sınırda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün sahasında Liverpool'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. TRT 1'den şifresiz yayınlanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçında kimler esik, cezalı, sınırda? Galatasaray Liverpool muhtemel 11'ler haberimizde.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Türkiye'nin köklü kulübü Galatasaray, İngiltere'nin dev ekiplerinden Liverpool ile kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak bu dev mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa yolculuğunda büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçında kimler esik, cezalı, sınırda? Galatasaray Liverpool muhtemel 11'ler...
GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ KADROSU
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında iki takım da sahaya güçlü kadrolarla çıkmaya hazırlanıyor. Liverpool'un İstanbul'a getirdiği oyuncu listesi ise dikkat çekici isimlerden oluşuyor.
Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:
Gomez
Van Dijk
Konate
Kerkez
Wirtz
Szoboszlai
Mac Allister
Salah
Jones
Gakpo
Ekitike
Mamardashvili
Robertson
Woodman
Frimpong
Gravenberch
Nyoni
Nallo
Morrison
Ngumoha
Misciur
İngiliz temsilcisi, kadro kalitesi ve Avrupa tecrübesiyle dikkat çekse de İstanbul'daki atmosfer karşısında zor bir sınav verecek.
GALATASARAY LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesinde teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen ilk 11'ler futbol kamuoyunda merak konusu oldu. Her iki takımın da güçlü kadrolarla sahada olması bekleniyor.
Galatasaray muhtemel 11
Uğurcan
Jakobs
Davinson Sanchez
Abdülkerim Bardakcı
Sallai
Noa Lang
Victor Osimhen
Liverpool muhtemel 11
Mamardashvili
Gomez
Van Dijk
Konate
Robertson
Mac Allister
Szoboszlai
Jones
Salah
Gakpo
Ekitike
Karşılaşmada özellikle hücum hattındaki yıldız isimlerin performansı belirleyici olacak. Galatasaray cephesinde gözler golcü yıldız Victor Osimhen üzerinde olacak.
GALATASARAY LIVERPOOL MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Dev mücadele öncesinde iki takımda da bazı eksikler bulunuyor. Özellikle Liverpool'da yaşanan sakatlıklar teknik ekibin planlarını etkileyebilecek durumda.
Liverpool'un eksikleri
İngiliz temsilcisinde sakatlıkları devam eden oyuncular şöyle:
Alisson Becker
Conor Bradley
Wataru Endo
Federico Chiesa
Alexander Isak
Kaleci Alisson Becker'in yaşadığı problem nedeniyle İstanbul kafilesine dahil edilmemesi Liverpool adına dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
Galatasaray'da sınırdaki oyuncular
Galatasaray sahaya tam kadro çıkacak olsa da bazı oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek isimler şunlar:
Uğurcan
Jakobs
Davinson Sanchez
Abdülkerim Bardakcı
Sallai
Noa Lang
Victor Osimhen
Ayrıca teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde deplasmandaki rövanş karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.
RAMS PARK'TA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ
Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar Avrupa kupalarında 6. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip özellikle iç saha performansıyla rakibine karşı dikkat çekici sonuçlar aldı.
2001-2002 sezonunda oynanan maç 1-1 sona erdi.
2006-2007 sezonunda Galatasaray sahasında 3-2 kazandı.
30 Eylül 2025'te oynanan karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 galip geldi.
Bu sonuçlar Galatasaray'ın RAMS Park'ta Liverpool'a karşı etkili bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor.
GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması:
?? 10 Mart Salı
?? 20.45
?? TRT 1
Futbolseverler bu