Galatasaray Liverpool muhtemel 11'ler: Galatasaray Liverpool maçında kimler esik, cezalı, sınırda?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Türkiye'nin köklü kulübü Galatasaray, İngiltere'nin dev ekiplerinden Liverpool ile kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak bu dev mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa yolculuğunda büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçında kimler esik, cezalı, sınırda? Galatasaray Liverpool muhtemel 11'ler...

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ KADROSU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında iki takım da sahaya güçlü kadrolarla çıkmaya hazırlanıyor. Liverpool'un İstanbul'a getirdiği oyuncu listesi ise dikkat çekici isimlerden oluşuyor.

Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:

Gomez

Van Dijk

Konate

Kerkez

Wirtz

Szoboszlai

Mac Allister

Salah

Jones

Gakpo

Ekitike

Mamardashvili

Robertson

Woodman

Frimpong

Gravenberch

Nyoni

Nallo

Morrison

Ngumoha

Misciur

İngiliz temsilcisi, kadro kalitesi ve Avrupa tecrübesiyle dikkat çekse de İstanbul'daki atmosfer karşısında zor bir sınav verecek.

GALATASARAY LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde teknik ekiplerin sahaya sürmesi beklenen ilk 11'ler futbol kamuoyunda merak konusu oldu. Her iki takımın da güçlü kadrolarla sahada olması bekleniyor.

Galatasaray muhtemel 11

Uğurcan

Jakobs

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Sallai

Noa Lang

Victor Osimhen

Liverpool muhtemel 11

Mamardashvili

Gomez

Van Dijk

Konate

Robertson

Mac Allister

Szoboszlai

Jones

Salah

Gakpo

Ekitike

Karşılaşmada özellikle hücum hattındaki yıldız isimlerin performansı belirleyici olacak. Galatasaray cephesinde gözler golcü yıldız Victor Osimhen üzerinde olacak.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Dev mücadele öncesinde iki takımda da bazı eksikler bulunuyor. Özellikle Liverpool'da yaşanan sakatlıklar teknik ekibin planlarını etkileyebilecek durumda.

Liverpool'un eksikleri

İngiliz temsilcisinde sakatlıkları devam eden oyuncular şöyle:

Alisson Becker

Conor Bradley

Wataru Endo

Federico Chiesa

Alexander Isak

Kaleci Alisson Becker'in yaşadığı problem nedeniyle İstanbul kafilesine dahil edilmemesi Liverpool adına dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Galatasaray'da sınırdaki oyuncular

Galatasaray sahaya tam kadro çıkacak olsa da bazı oyuncular sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek isimler şunlar:

Uğurcan

Jakobs

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Sallai

Noa Lang

Victor Osimhen

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde deplasmandaki rövanş karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

RAMS PARK'TA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar Avrupa kupalarında 6. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip özellikle iç saha performansıyla rakibine karşı dikkat çekici sonuçlar aldı.

2001-2002 sezonunda oynanan maç 1-1 sona erdi.

2006-2007 sezonunda Galatasaray sahasında 3-2 kazandı.

30 Eylül 2025'te oynanan karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 galip geldi.

Bu sonuçlar Galatasaray'ın RAMS Park'ta Liverpool'a karşı etkili bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşması:

?? 10 Mart Salı

?? 20.45

?? TRT 1

Futbolseverler bu