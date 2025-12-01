Haberler

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Derbi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Derbi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, bu akşam taraftarları ve futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Derbi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı nerede izlenir? Maça dair detaylar...

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi, bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ligin heyecanını zirveye taşıyan bu mücadele, hem sahadaki strateji hem de tribün atmosferiyle dikkat çekecek. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Derbi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbiyle ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler, derbiyi hangi kanaldan takip edebileceğini merak ediyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Hem evde hem de mobil cihazlar üzerinden maç yayınına erişim sağlanabilecek.

Platform: beIN SPORTS 1

Canlı Yayın: HD kalitede

Yayın Saati: 20:00

Yayıncı kuruluş, maç boyunca istatistikler, yorumlar ve özel analizlerle izleyicilere kapsamlı bir yayın sunacak.

DERBİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kritik karşılaşma, bu akşam 20:00'de başlayacak. Maç öncesinde takımların son durumları, sakatlık ve cezalı oyuncular gibi detaylar merak konusu. Derbi, sadece sahadaki mücadeleyle değil, aynı zamanda taraftarların yarattığı atmosferle de dikkat çekiyor.

Tarih: 1 Aralık 2025

Başlama Saati: 20:00

Hakem olarak ise Yasin Kol, mücadeleyi yönetecek. Hakemin geçmişteki yönetim performansı ve karar istatistikleri de maçın gidişatını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Derbi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

FB GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Galatasaray maçını kaçırmak istemeyenler için özetle: FB GS maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kanal, maç boyunca çeşitli kamera açıları ve anlık analizlerle izleyicilere detaylı bir maç deneyimi sunacak.

Yayıncı Kanal: beIN SPORTS 1

Maç Başlangıç: 20:00

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Derbi maçı izlemek isteyenler için bir diğer önemli konu, maçın nerede izleneceği. İşte seçenekler:

Televizyon Yayını: beIN SPORTS 1 kanalından canlı izleme

Mobil ve Online İzleme: beIN CONNECT platformu üzerinden akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan erişim

Kafe ve Spor Barlar: Büyük şehirlerdeki lisanslı yayın noktaları, derbiyi HD kalitede ekranlara taşıyor

Derbi, evde veya sosyal alanlarda izlenebilecek, her ortamda futbolseverlere heyecan dolu bir deneyim sunacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi

Adeta stadı yaktılar! Futbolcular sahadan kaçtı, maç ertelendi
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı

5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.