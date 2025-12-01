Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi, bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ligin heyecanını zirveye taşıyan bu mücadele, hem sahadaki strateji hem de tribün atmosferiyle dikkat çekecek. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Derbi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbiyle ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler, derbiyi hangi kanaldan takip edebileceğini merak ediyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Hem evde hem de mobil cihazlar üzerinden maç yayınına erişim sağlanabilecek.

Platform: beIN SPORTS 1

Canlı Yayın: HD kalitede

Yayın Saati: 20:00

Yayıncı kuruluş, maç boyunca istatistikler, yorumlar ve özel analizlerle izleyicilere kapsamlı bir yayın sunacak.

DERBİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kritik karşılaşma, bu akşam 20:00'de başlayacak. Maç öncesinde takımların son durumları, sakatlık ve cezalı oyuncular gibi detaylar merak konusu. Derbi, sadece sahadaki mücadeleyle değil, aynı zamanda taraftarların yarattığı atmosferle de dikkat çekiyor.

Tarih: 1 Aralık 2025

Başlama Saati: 20:00

Hakem olarak ise Yasin Kol, mücadeleyi yönetecek. Hakemin geçmişteki yönetim performansı ve karar istatistikleri de maçın gidişatını etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

FB GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Galatasaray maçını kaçırmak istemeyenler için özetle: FB GS maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kanal, maç boyunca çeşitli kamera açıları ve anlık analizlerle izleyicilere detaylı bir maç deneyimi sunacak.

Yayıncı Kanal: beIN SPORTS 1

Maç Başlangıç: 20:00

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Derbi maçı izlemek isteyenler için bir diğer önemli konu, maçın nerede izleneceği. İşte seçenekler:

Televizyon Yayını: beIN SPORTS 1 kanalından canlı izleme

Mobil ve Online İzleme: beIN CONNECT platformu üzerinden akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan erişim

Kafe ve Spor Barlar: Büyük şehirlerdeki lisanslı yayın noktaları, derbiyi HD kalitede ekranlara taşıyor

Derbi, evde veya sosyal alanlarda izlenebilecek, her ortamda futbolseverlere heyecan dolu bir deneyim sunacak.