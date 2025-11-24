Haberler

Galatasaray'da sakatlar son durum! Unison SG Şampiyonlar Ligi maçında oynayamayacaklar
Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile RAMS Park'ta karşılaşmaya hazırlanırken, sarı-kırmızılı ekipte çok sayıda oyuncu kadroda yer alamayacak. Galatasaray sakatlık son durum, sakatlar ne zaman dönecek, merak ediliyor. Teknik heyet, sakatlıkları süren isimlerin yanı sıra cezalı ve UEFA listesinde bulunmayan futbolcular nedeniyle önemli eksiklerle mücadeleye çıkacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört haftada topladığı 9 puanla 5. hafta mücadelesine 9. sırada çıkacak. Galatasaray sakatlar ve cezalılar belli oldu. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde geniş eksik listesiyle hazırlıklarını sürdürdü.

GALATASARAY SAKATLAR

Galatasaray'da Union Saint-Gilloise maçı öncesinde sakatlığı bulunan birçok isim bulunuyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun tedavilerinin sürdüğü, bu nedenle Belçika ekibine karşı forma giymeyecekleri aktarıldı. Gençlerbirliği maçında 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu ise gerçekleştirilecek antrenmanın ardından netleşecek ancak sağlık ekibi oyuncunun durumunu yakın takibe aldı.

Takımda ayrıca sarı kart sınırında bulunan Ismail Jakobs, Union SG karşısında kart görmesi halinde 6. haftadaki Monaco deplasmanında görev yapamayacak. Teknik heyet, özellikle savunma hattındaki eksikler nedeniyle hazırlık sürecini mevcut oyuncular üzerinden planlarken, UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş'ın da maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

GALATASARAY'DA CEZALILAR KİMLER?

Galatasaray'da sakatların yanı sıra cezalı oyuncular da kadroyu etkiliyor. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, devam eden bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle Union SG maçında sahada olamayacak.

Cezalı oyuncuların eksikliği, kadro derinliğini önemli ölçüde etkilerken, takımın özellikle savunma kurgusunda değişikliklere gidileceği öğrenildi. UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş'ın da kadro dışında olmasıyla birlikte savunma seçenekleri daha da daraldı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Karşılaşma RAMS Park'ta oynanacak ve mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan dört maçta Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax ile karşılaştı ve topladığı 9 puanla haftaya 9. sırada girdi. Union SG ise gruba PSV galibiyetiyle başlasa da sonraki karşılaşmalarda Newcastle, Inter ve Atletico Madrid'e mağlup olarak 3 puanla 28. sırada yer aldı.

