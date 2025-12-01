Fenerbahçe Galatasaray maç istatistikleri! Fenerbahçe Galatasaray kaç kez karşılaştı? FB GS maçlarını en çok kim kazandı?

Türk sporunun en köklü rekabeti olan Fenerbahçe– Galatasaray karşılaşmaları, yalnızca futbol tarihinin değil, toplumsal hafızanın da en etkili spor olayları arasında yer alıyor. "Zıt kardeşler" olarak anılan iki dev kulübün rekabeti 116 yılı aşarken, bu süreç binlerce hikâyeye, kırılma anına, unutulmaz skorlara ve tarihe iz bırakan oyunculara sahne oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray kaç kez karşılaştı? FB GS maçlarını en çok kim kazandı? FB GS maçlarını en çok kim kazandı? Galatasaray Fenerbahçe kaç kez karşı karşıya geldi, derbilerinde üstünlük kimde? Derbilerde kaç gol atıldı, kaç kırmızı kart çıktı?Fenerbahçe Galatasaray maç istatistikleri haberimizde!

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ İSTATİSTİKLERİ!

İki takımın tarihinde bugüne kadar 403 resmi ve özel maç yer alıyor. Rekabetin ilk golü, 17 Ocak 1909'daki Papazın Çayırı'ndaki maçta Galatasaraylı Emin Bülent Serdaroğlu tarafından atıldı. O maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, ilk 7 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe'nin rekabetteki ilk sesi ise 5 yıl sonra geldi. 4 Ocak 1914'te Union Club Sahası'nda oynanan maçta sarı-lacivertliler 4-2 kazanarak hem ilk golünü hem ilk galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı tarihteki ilk gol Hasan Kamil Sporel'den geldi.





Rekabetin Rekorları ve Dikkat Çeken Anları

En golcü isim: Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel – 27 gol

En çok forma giyen: Galatasaraylı kaleci Turgay Şeren – 55 maç

En farklı galibiyet: Galatasaray'ın 7-0'ı (1911)

Lig maçlarındaki en farklı galibiyet: Fenerbahçe'nin 6-0'ı (2002)

En gollü maçlar: 4-4 biten iki karşılaşma (1983 ve 2001)

En çok görülen skor: 1-0 (75 maç)

Bir Dakikalık Süper Kupa Derbisi

7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa finali, Türk futbol tarihinin en ilginç anlarından birine sahne oldu. Fenerbahçe'nin sahaya U19 takımıyla çıkması, Mauro Icardi'nin ilk dakikada attığı gol ve ardından Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi maçın 1 dakika sürmesine neden oldu. Karşılaşma talimat gereği Galatasaray'ın lehine 3-0 hükmen tescil edildi.

En Az ve En Çok Seyircili Derbiler

En az seyircili: 17 Kasım 1922 – Yalnızca 14 kişi

En yüksek seyirci rekoru: 21 Eylül 2003 – 70.125 kişi

Bu rakamlar, derbinin yalnız saha içinde değil, tribünlerde de tarihe geçtiğini kanıtlıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım, yarınki mücadele öncesi tarihte 403 kez karşı karşıya geldi. Derbinin oynandığı stat sayısı ise rekabetin ne kadar geniş bir coğrafyada yaşandığını gözler önüne seriyor.

Toplam 19 Farklı Stat

Derbi bugüne kadar İstanbul'dan Almanya'ya, Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan geniş bir bölgede 19 farklı statta oynandı. Taksim, Şeref, İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe Stadı, Atatürk Olimpiyat, Ankara 19 Mayıs, İzmir Atatürk, Erzurum Kazım Karabekir, Köln, Mönchengladbach Borussia Park ve daha birçok stat, bu rekabete ev sahipliği yaptı.

Yarıda Kalan Tarihi Maç: 1934 Olayı

23 Şubat 1934'te Taksim Stadı'ndaki karşılaşma, futbolcular arasında çıkan büyük kavga nedeniyle yarıda kaldı. Tribünlerin de olaya karışmasıyla büyüyen kargaşa sonucunda toplam 17 futbolcu ağır şekilde cezalandırıldı. Bu cezalar sonrasında Beşiktaş'ın sezonu şampiyon tamamlaması ise olayın unutulmaz detayları arasında yer aldı.

Bilerek Kaçırılan Penaltı

1925 yılında oynanan bir maçta, Fenerbahçe lehine verilen penaltı sırasında tribünün büyük balkonunun çökmesi üzerine Cafer Çağatay topu bilerek kaleciye teslim etti. Bu olay, derbinin sadece rekabetten değil, aynı zamanda centilmenlikten de beslendiğinin önemli bir göstergesi oldu.

FB GS MAÇLARINI EN ÇOK KİM KAZANDI?

Tarih boyunca oynanan derbilerde üstünlük defalarca el değiştirdi. Bazı dönemler Fenerbahçe, bazı dönemler Galatasaray uzun süre galibiyete hasret kaldı. Ancak 149 galibiyetle en çok kazanan taraf Fenerbahçe!

Uzun Süren Galibiyet Hasretleri

Fenerbahçe: 1949–1953 arasında 11 maç üst üste galibiyet alamadı.

Galatasaray: 1942–1946 arasında 18 maç üst üste kazanamadı.

Bu dönemler, rekabetin bir takım lehine hiçbir zaman kalıcı şekilde kopmadığını gösteriyor.

Gol Kralları ve İki Takımda da Oynayanlar

Derbinin tarihini renklendiren bir diğer detay ise iki takımda birden forma giyen oyuncuların çokluğudur. Sergen Yalçın, Tanju Çolak, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Mehmet Topal, Michy Batshuayi ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler, rekabetin iki rengini de taşıma deneyimini yaşayan unutulmaz futbolcular arasında bulunuyor.

Bir Maçta Dört Gol Atanlar

Derbi tarihinde yalnızca beş futbolcu aynı maçta 4 gol atmayı başardı:

Celal İbrahim

Cemil Gürgen

Metin Oktay

Zeki Rıza Sporel

Bu performanslar, derbinin en özel bireysel başarıları arasında yer alıyor.