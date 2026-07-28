FED faiz kararı ne zaman, Türkiye saati ile kaçta?

ABD Merkez Bankası’nın küresel varlık fiyatlamaları ve döviz dengeleri üzerinde etkili olması beklenen Temmuz ayı toplantısı ekonomi dünyasının gündemindeki yerini koruyor. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İki gün sürecek toplantının ardından açıklanacak karar, dünya genelindeki yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED’in Temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek toplantının tamamlanmasının ardından Temmuz 2026 faiz kararı, 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna duyurulacak.

Karar öncesinde küresel piyasalarda yatırımcıların dikkati ABD Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Altın, borsa, döviz kurları ve kripto para piyasalarındaki fiyatlamaları doğrudan etkileyebilecek karar, varlık piyasalarının yanı sıra küresel döviz dengeleri açısından da yakından takip ediliyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasa analistleri ile finansal kurumların genel beklentisi, FED’in Temmuz toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde şekilleniyor. Beklentilere göre banka, politika faizini yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tutacak ve Temmuz ayındaki toplantıyı faiz değişikliği yapmadan tamamlayacak.

Enflasyon göstergelerindeki kademeli dengelenmeye karşın küresel jeopolitik riskler ile enerji fiyatlarında yaşanan hareketlilik, FED’in temkinli duruşunu sürdürmesi yönündeki tahminleri güçlendiriyor. Yatırımcılar, toplantıdan çıkacak kararın ardından altın, borsa, döviz kurları ve kripto para piyasalarında oluşabilecek fiyat hareketlerini takip edecek.