FED FAİZ BEKLENTİSİ ne yönde? FED kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Fed'in eylül ayı toplantısı bu hafta gerçekleştirilecek. Toplantı boyunca açıklanacak makroekonomik veriler ile FED Başkanı Kewin Warsh'un yapacağı konuşma yakından izlenecek. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül ayı toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde iki gün sürecek şekilde düzenleniyor. Toplantının ardından faiz kararı 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Kararla birlikte FED'in para politikasının gelecek dönemine ilişkin mesajları da piyasaların odağında olacak. Toplantının ardından FED Başkanı Kewin Warsh'un yapacağı açıklamalar ve bankanın ekonomik projeksiyonları da yakından takip edilecek.

Bu hafta ABD'de açıklanacak veri takvimi de yoğun bir seyir izleyecek. Çarşamba günü FED faiz kararının yanı sıra FED Başkanı Warsh'un konuşması ve perakende satışlar verileri takip edilecek. Perşembe günü inşaat izinleri, bekleyen konut satışları, konut başlangıçları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak, hafta cuma günü ise sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileriyle tamamlanacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE, FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD'de açıklanan ağustos ayı TÜFE verileri aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,3 yükselerek beklentilerin üzerinde kaydedilirken yıllık bazda yüzde 2,4 artış kaydetti.

Yıllık çekirdek enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, dezenflasyonist eğilimin sürdüğüne işaret etti. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in bu hafta faiz artırımına gideceğine yönelik ihtimaller yüzde 90'a yaklaştı.

Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin yeniden belirginleşmesi ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi de piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oldu. Kasım vadeli Brent petrol haftalık bazda yüzde 8,5 artışla varil başına 104,5 dolar seviyesinde işlem gördü.

Tahvil faizlerindeki yükseliş de piyasaların gündemindeki başlıklardan biri oldu; ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi hafta içinde yüzde 5'e yaklaşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti ve haftayı yaklaşık 20 baz puanlık yükselişle yüzde 4,97 seviyesinde tamamladı. FED'e ilişkin şahin tahminlerin güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesiyle alternatif maliyeti artan ons altın ise haftalık bazda yüzde 1,8 gerileyerek 4 bin 349 dolara düştü.