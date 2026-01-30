ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesi, küresel finans çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Peki, FED Başkanlığı'na aday gösterilen Kevin Warsh kimdir? Eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh kaç yaşında, nereli? Detaylar...

FED BAŞKANLIĞI'NA ADAY GÖSTERİLEN KEVIN WARSH KİMDİR?

Kevin Warsh, Amerikan ekonomi politikalarında özellikle 2008 küresel finans krizindeki rolüyle öne çıkan, kriz yönetimi ve para politikası konularında derin deneyime sahip bir isim olarak tanınıyor. Trump'ın açıklamasında vurguladığı üzere Warsh, yalnızca geçmişteki Fed görevleriyle değil, akademik çalışmaları ve politika eleştirileriyle de dikkat çekiyor.

Trump, Warsh'ın hâlihazırda Hoover Enstitüsü'nde ekonomi alanında Shepard Ailesi Seçkin Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptığını, aynı zamanda Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ders verdiğini belirtti. Ayrıca Duquesne Family Office LLC'de, dünyaca tanınan yatırımcı Stanley Druckenmiller ile birlikte ortak olarak çalışıyor.

Akademik geçmişiyle de öne çıkan Warsh, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde, hukuk eğitimini ise Harvard Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Para politikası, finansal düzenleme ve küresel ekonomik riskler üzerine yürüttüğü çalışmalar, onu yalnızca bir uygulayıcı değil, aynı zamanda teorik tartışmaların da merkezinde yer alan bir figür hâline getirdi.

Trump'ın özellikle altını çizdiği noktalardan biri de Warsh'ın İngiltere Merkez Bankası'na sunduğu ve para politikası uygulamalarında reform önerileri içeren bağımsız rapor oldu.

ESKİ FED YÖNETİM KURULU ÜYESİ KEVIN WARSH KAÇ YAŞINDA?

Kevin Warsh, 2006 yılında ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atandığında 35 yaşındaydı. Bu atama, onu Fed tarihinin en genç yönetim kurulu üyelerinden biri hâline getirdi ve Washington'daki ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

2006–2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Warsh, bu süreçte yalnızca iç para politikası kararlarında değil, aynı zamanda küresel ekonomik koordinasyon mekanizmalarında da aktif rol üstlendi. G20 toplantılarında Fed'i temsil etti, Asya'daki gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerle ilişkilerden sorumlu elçi olarak görev yaptı.

KEVIN WARSH NERELİ?

Kevin Warsh'ın doğum yeri ve memleket bilgisi, bu adaylık sürecine ilişkin yapılan resmî açıklamalarda yer almadı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, Warsh'ın eğitim ve kariyer geçmişine odaklanırken, nereli olduğuna dair ayrıntılar paylaşılmadı.

Ancak kariyerine bakıldığında, Amerikan ekonomi ve finans bürokrasisinin merkezinde şekillenen bir meslek yolculuğuna sahip olduğu görülüyor. Fed'e atanmasından önce 2002–2006 yılları arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi'nde Başkan'ın Ekonomi Politikaları Özel Asistanı ve İcra Sekreteri olarak görev yaptı. Bu görev, onun ekonomi politikalarının hem teorik hem de siyasi boyutuna hâkim olmasını sağladı.

Kariyerinin daha erken döneminde ise Morgan Stanley'de birleşme ve satın almalar departmanında başkan yardımcısı ve icra direktörü olarak çalıştı. Bu deneyim, Warsh'ın finansal piyasaların işleyişine dair sahadan gelen bir bakış açısı geliştirmesinde etkili oldu.

2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİNDEKİ KRİTİK ROLÜ

Kevin Warsh, 2008 küresel finans krizi sırasında Fed'in en kritik karar alma mekanizmalarında yer aldı. Dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke ile yakın çalışan Warsh, büyük finans kuruluşlarının çöküşü, kredi piyasalarının donması ve sistemik risklerin hızla artması karşısında alınan olağanüstü önlemlerde etkili oldu.

Banka kurtarma programları, acil likidite mekanizmaları ve geleneksel para politikası araçlarının ötesine geçen uygulamalar, bu dönemin temel başlıkları arasında yer aldı. Warsh, bu süreçte kriz yönetiminin teknik ve siyasi boyutlarını birlikte deneyimleyen isimlerden biri olarak öne çıktı.

GEVŞEK PARA POLİTİKALARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Fed'den ayrıldıktan sonra Kevin Warsh, uzun süreli düşük faiz politikaları ve büyük ölçekli varlık alımlarına yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. Ona göre bu tür gevşek para politikaları, finansal piyasalarda fiyat oluşumlarını bozabiliyor, aşırı risk alımını teşvik edebiliyor ve uzun vadede enflasyonist baskıları artırabiliyor.

Bu yaklaşım, Warsh'ı daha sıkı para politikası ve fiyat istikrarını önceleyen çevreler için önemli bir referans noktası hâline getirdi. Özellikle enflasyonla mücadelenin yeniden ön plana çıktığı küresel konjonktürde, Warsh'ın görüşleri politika tartışmalarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.

FED BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI VE BEKLENTİLER

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin mayıs ayında sona erecek olması, Trump yönetiminin yeni başkan tercihini daha da kritik hâle getiriyor. Trump'ın faiz indirimlerinin daha hızlı yapılması gerektiği yönündeki görüşleri ile Powell'ın temkinli yaklaşımı arasındaki gerilim, Warsh'ın adaylığını daha da dikkat çekici kılıyor.

Trump, Kevin Warsh için "Fed tarihinin en iyi başkanlarından biri olabilir" ifadesini kullanarak adaylığına güçlü bir siyasi destek verdi. Deneyimi, kriz dönemlerindeki rolü ve para politikasına yönelik net duruşu, Warsh'ı yalnızca bugünün değil, önümüzdeki yılların da en çok konuşulacak ekonomi figürlerinden biri hâline getiriyor.